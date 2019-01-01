温克斯期待新赛季 目标坐稳首发不骄傲不自满

英格兰国脚刚刚度过了他最好的一个赛季，但是这位中场球员仍然保持冷静。

托特纳姆中场哈里·温克斯并不满足于自己将在2019-20赛季成为正式的英超首发球员。

这位23岁的球员在上个赛季有17次一线队的首发，但因为他的臀部和腹股沟受伤而无法连贯地出现在球场上。

但是，在6月的欧冠决赛中，温克斯的能力得到了充分的展示，在最终令人失望的0-2负于利物浦的决赛中中，他给人留下了深刻的印象。

温克斯形容他的赛季“可能是我在热刺中最好的一个”，但他知道保持冷静的重要性。

他在热刺官方网站上说:“在去年赛季结束之前，我一直没有受伤，我打了很多比赛，在很多比赛中首发，这是不可思议的，可能是我在俱乐部里迄今为止最好的一个赛季。”

“我觉得我现在已经成为一个重要的球员，我不能再要求更多了。”

在托特纳姆热刺球场的首场比赛中，温克斯完成了代表托特纳姆热刺队出场100次的纪录。在那之后，他明白了要想一周又一周地踢下去，必须付出艰苦的努力和决心。

上个赛季在各项赛事中出场41次，温克斯在球队中建立了良好的声誉，但是他知道一个好的赛季并不值得拥有首发的资格。

他补充道:“三四年前你问我，如果我能达到现在的这个位置，我会拍掉你的手打断你。但现在最重要的事情不是得意忘形，我可以努力工作，尽量呆在那里，保持这个位置，因为这里有很多顶级球员。”

“保持是最难做到的。达到这个状态是件很棒的事，但是保持下去很困难，因为俱乐部里有那么多高水平的球员，他们都想首发。”

自从2018年1月卢卡斯·莫拉加盟以来，托特纳姆热刺还没有签下其他新球员，但有传闻称他们将引进里昂中场坦基·恩多姆贝利和利兹联队边锋杰克·克拉克。

这支北伦敦的球队将在主场拉开了他们2019-2020赛季英超联赛的序幕，在接下来的周末前往冠军球队曼城之前，他们先会迎战阿斯顿维拉的挑战。