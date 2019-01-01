温克斯因腹股沟手术缺席欧冠半决赛第一回合

这位热刺的中场球员在本赛季余下的比赛中能否出场是一个严重的疑问，因为在欧冠半决赛之前他已经加入了伤病名单。

托特纳姆热刺证实，英格兰中场哈利·温克斯已经接受了腹股沟手术。

温克斯本赛季已经成为了俱乐部的关键人物，并进入了国家队。他最近一次出场是在本月初对阵曼城的冠军联赛四分之一决赛的第一回合。

这位23岁的球员受伤已经有一段时间了，而主教练波切蒂诺上周还不确定他是否会参加与阿贾克斯的半决赛。

“我们不知道，因为这是一个问题——今天他可能很不错，但第二天就可能不太好了。”波切蒂诺谈到眨眼，“这需要每天的评估。”

不过，随着周二对阿贾克斯的第一回合比赛和下周的第二回合比赛的到来，温克斯似乎不太可能在本赛季内再次登场。

温克斯周一接受了手术，在热刺的推特上发表了一份简短的声明：“在开始康复之前，我们的医务人员将会对温克斯进行监测。”

热刺早前证实，温克斯将缺席周中在托特纳姆热刺球场的比赛。

这位中场球员本赛季在英超出场26次，在欧冠中出场9次。

温克斯只代表英格兰出场三次，但在去年3-2战胜西班牙的比赛中出场，但因伤缺席了随后的比赛。

波切蒂诺的伤兵名单还在不断增加，他的球队希望晋级欧冠决赛的同时确保明年的参赛资格。

明星前锋哈里·凯恩因脚踝不适而缺阵，不过他的教练最近表示，如果热刺能够晋级决赛，他希望英格兰队长能够上场。

拉梅拉和奥里耶也因长期受伤而缺阵。

孙兴慜将因为禁赛而错过对阿贾克斯的第一回合，卢卡斯·莫拉有望在对荷兰俱乐部的比赛中担任首发前锋。

托特纳姆热刺本周得到了很大的鼓舞，因为西索科在因腹股沟问题缺席了三场比赛后回到了训练中。

西索科现在看来很有可能在周二以某种方式为球队做出贡献。