渣叔：红军对曼市德比无能为力 可惜曼联也一样

在看完曼联0-4惨败给埃弗顿的比赛后，克洛普对索尔斯克亚的球队在周三的曼市德比中能拿出怎样的表现表示怀疑。

目前利物浦在多赛一轮的情况下，领先曼城2分暂时排名积分榜榜首。而周末1-0击败热刺的曼城，将在本周中前往老特拉福德，与刚刚0-4输给埃弗顿的曼联打响下半程的曼市德比。

外界很多声音认为曼市德比将是蓝月亮卫冕之路上最后的关卡。不过，坐镇主场的曼联最近持续状态低迷，他们在最近8场各项赛事比赛中丢掉了其中6场。

由于曼市德比将在很大程度上影响本赛季最终的冠军归属，红军主帅克洛普也被问及如何看待这场大战。

德国人在2-0击败卡迪夫城的比赛后告诉天空体育：“我们不能对（德比）这场比赛产生任何影响，但看起来曼联也和我们一样。”

“曼联今天进了几个？3-0还是4-0？面对埃弗顿？”

“德比不过是一场普通的比赛，是曼城必须要面对的比赛。”

“我们也一样有比赛要打，曼联现在显然比当时我们与他们交手时更容易对付，所以我们当时只打成了0-0。所以可能会是美好的一天，也许（德比）会是场平局。”

“我们会看看周三将发生什么，我们无法左右结果，但我们还要继续下去。”

“如果曼联能够抢到1分，我们可以赢下哈镇，并且在与巴萨的比赛之后与纽卡碰面，再之后，我们才有可能触及冠军王座。”

“这都不会容易，我们只需要专注好我们自己的分内之事，这点来看到现在一切都好，我没有看到我们需要做出改变的任何理由。”