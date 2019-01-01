渣叔：红军对曼市德比无能为力 可惜曼联也一样
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目前利物浦在多赛一轮的情况下，领先曼城2分暂时排名积分榜榜首。而周末1-0击败热刺的曼城，将在本周中前往老特拉福德，与刚刚0-4输给埃弗顿的曼联打响下半程的曼市德比。
外界很多声音认为曼市德比将是蓝月亮卫冕之路上最后的关卡。不过，坐镇主场的曼联最近持续状态低迷，他们在最近8场各项赛事比赛中丢掉了其中6场。
由于曼市德比将在很大程度上影响本赛季最终的冠军归属，红军主帅克洛普也被问及如何看待这场大战。
德国人在2-0击败卡迪夫城的比赛后告诉天空体育：“我们不能对（德比）这场比赛产生任何影响，但看起来曼联也和我们一样。”
“曼联今天进了几个？3-0还是4-0？面对埃弗顿？”
“德比不过是一场普通的比赛，是曼城必须要面对的比赛。”
“我们也一样有比赛要打，曼联现在显然比当时我们与他们交手时更容易对付，所以我们当时只打成了0-0。所以可能会是美好的一天，也许（德比）会是场平局。”
“我们会看看周三将发生什么，我们无法左右结果，但我们还要继续下去。”
“如果曼联能够抢到1分，我们可以赢下哈镇，并且在与巴萨的比赛之后与纽卡碰面，再之后，我们才有可能触及冠军王座。”
“这都不会容易，我们只需要专注好我们自己的分内之事，这点来看到现在一切都好，我没有看到我们需要做出改变的任何理由。”