渣叔揭秘红军崛起之路：当初没人喜欢这支球队

在第二部分的采访中，利物浦主帅向我们阐述了他是如何团结球员去征服欧洲的。

“啊，太棒了，没有摄像机！”

克洛普的心情放松了很多，这位夏天被晒黑了的利物浦主帅找到自己的位子，与够力足球进行了一番深入的交流。

这不是他当天接受的第一个采访，显然也不会是最后一个。纽约的阳光明媚，克洛普的球员们欢笑着，准备享用他们的球队午餐。随后，他们将于里斯本竞技在扬基体育场进行一场比赛。

红军的美国之行称不上完美，他们遭遇了伤病和失利。但总体来说，这仍然是一趟快乐的旅程。他们现在是世界上最伟大的球队之一，6月份他们刚刚问鼎欧洲之巅。这支球队已然对胜利充满了炙热的渴望。

克洛普对这种渴望毫不掩饰：“我们现在已经尝到了（成功的滋味）。他们完成了多么令人难以置信的成就，就是难以置信。”

甚至可以说你都想不到。不是所有人都相信这支球队有朝一日能够站在欧洲足球的最高点。当然，利物浦为了达到这一目的也投入了很多资金。

但他们不仅仅签下世界级的球员，他们也培养出了世界级球员。他们的发展，不仅是作为个人还是整体而言，都受益于克洛普在战术和激励球员方面的惊人天赋。如果红军的确是“精神的巨人”，那也是因为克洛普将他们带上了这条路。

正如利物浦主席维尔纳所言，如果克洛普想，他完全可以成为一位心理学家。

克洛普继续说道：“如果一名球员在足球方面没有天赋，那我也没法帮他成为一名顶级球员。但在精神力方面，我认为人类都具备这样的属性。”

“对我来说，就是这个解释。当我是为了活命的时候，我一个手指能在山崖的边缘扒多久？我也没把握，或许10秒，或许更久一点点？”

“但换个角度，如果我有一个小儿子，我必须去救他，我可以坚持三天——当然这是我猜的，没所谓。我会为他做到，而不是为我自己。”

“你知道你能够为不同的人做到不同的事，当你评估一件事是否值得时，你就很容易突破自己的极限。这些孩子们有这个能力。”

“他们能为彼此在山崖上扒四年，我对此深信不疑。”

但，如何才能在心态上完成这样的转变？那些被质疑，被放弃的球员们，又是怎样找到帮助利物浦走到近年来最高水平的正确道路？

“当然，关于精神力是可以学习的。我们出生的时候可不是‘精神的巨人’，没人是。而生活教我们认清我们是谁。”

“在这一方面，足球和那些糟糕的经历都能够为我们提供很多帮助。你输了一场比赛，这不是很棒，但你要学会利用这次失败，这才合情合理。如果你不会利用，那这就毫无价值了。”

“生活中的小挫折，场上场下的小坎坷，他们都会让你变得更强，他们都将塑造你的精神属性。当你最后将它们组合在一起的时候，不同的人有不同的故事，这就能形成一个人的精神属性。很高兴能够在这里参与到这个过程当中。”

2015年10月，克洛普第一次走进安菲尔德，他仍记得他刚接手时的清醒，当时与现在，早已是两支完全不同的红军。

“我刚来的时候，我就说没人会喜欢这支球队，甚至不仅仅是球队！这是事实。而现在已经完全不同了。”

“我们取得了进步。这也是你给予小伙子们的时间和信任。”

与此同时，利物浦的实力也的确发生了巨大变化。当球队有所需求时，俱乐部就愿意一掷千金。阿利松和范戴克都是当时他们所任位置上身价最高的球员。即使是凯塔和法比尼奥也与便宜搭不上边。但在这个夏天，克洛普并没有再进行类似的转会。

“我们进行了两桩我们认为‘对，我们必须以及肯定要签下他们’的引援。就是阿利松和范戴克。”

“其他人，他们仍需要继续提高，他们是我们计划的一部分，我们会观察他们是否能够实现进步，如果他们能稳步成长，那就对了。”

“举个例子，维纳尔杜牧和安迪-罗伯逊，他们在前东家的顺位都下降了，然后他们来到了利物浦。他们很容易就被我们选中了，但外界看来就不是那么回事了。我们必须与所有球员一起努力。”

作为一名成功的主帅，克洛普的工作绝不仅于此，整合团队也是德国人的拿手好戏。任何背景的球员都能与亨德森口中这位“球员式主帅”打成一片。

“我喜欢和人打交道。生活就是关于各种关系。不仅仅是与球员的关系，还有与其他普通人的关系。”

“从我第一次来到这里时，我就开始迈出第一步了。我是我队员们的朋友，但不是最好的朋友。”

不过，克洛普除了不是球员们最好的朋友外，也不是俱乐部最受欢迎的人——毕竟不是所有球员的名字都能够出现在他的战术板上。

“有些起伏都很正常。但总的来说，这是尊重的问题。他们必须尊重我，作为个体以及作为他们的主帅。并且我也必须尊重他们。”

“这全看你自己怎么看。我做出的决定有时候会很难，有时候又很容易。当他们都健康的时候，我也不会真的犯什么错，毕竟球队的实力放在这里。决定一般都是对的，其他人都要尊重和接受。”

“他们通常会渴望更多比赛时间，但他们也知道我们首发只有11人，而一个赛季的阵容需要超过20名球员。当你状态非常好的时候，你也会有非常好的机会去打非常多的比赛。即使当你有些挣扎，你也还是有踢比赛的机会的。”

“他们都很理解目前的情况。他们会看看自己的左右，都是世界级球员，这就是很好的环境。”

其实在克洛普成为主帅之后，利物浦也没能立即拿出令人信服的成绩。但一次次失败过后，克洛普与这支球队一起承受痛苦，重头再来，团结一心，不断成长。

“我们输掉了决赛，还是三次决赛。小伙子们都能看到彼此的眼睛。”

“他们在彼此身边，有时候我也喜欢和他们在一起。”

他停顿了一秒钟，随后再次笑了起来：“是的，我喜欢我的工作，为什么不呢？”