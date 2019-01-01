渣叔吸引力巨大 红军结缘姆巴佩并非不可能

按照前红军后卫沃尔诺克的说法，姆巴佩转会安菲尔德并非没有可能。

按照前红军后卫沃尔诺克的说法，姆巴佩转会安菲尔德并非没有可能。

有消息称利物浦已经将姆巴佩放进了他们的引援清单。虽然大巴黎绝不会轻易放人，但欧冠卫冕冠军也拿出了他们愿意花钱的诚意。

出身红军青训并为红军效力9年的沃尔诺克，也十分欣赏姆巴佩非凡的天赋，他相信世界杯冠军没有理由会拒绝和克洛普共事的机会。

沃尔诺克告诉《回声报》：“我就是觉得，基于利物浦在过去这些年里，在克洛普麾下所取得的成就，他们现在肯定会与世界顶级球员发生一些故事。”

“老实说，为什么他们会不想来到利物浦麾下效力呢？这里的氛围和主帅都超棒的。”

“他们在过去两个赛季两次打入欧冠决赛，并且在此之前也曾非常接近欧联杯决赛。现在的利物浦很有吸引力。”

“为什么姆巴佩会不想来利物浦？为什么他会不想和顶级球员一起征战英超，挑战自己呢？”

“我认为我们现在要面对的一个问题是，球员都会觉得他们只有去了皇马或者巴萨才有可能赢得金球奖。”

“为什么不能转变观念？为什么在统治欧洲的英超联赛效力就做不到呢？”

“他是你肯定会希望在英超能够看到的球员。我想看他来利物浦效力。对于这桩转会是否会发生，我也无法确定，只能以他的回答为准。”

“这也要取决于皇马和巴萨的状态。如果他认为这些球队距离取得欧冠冠军还有距离，那么他或许会再看看。”

同时沃尔诺克认为，红军主帅克洛普也会成为俱乐部吸引球星加盟的一张王牌。德国人目前正带领俱乐部冲击英超冠军， 他们已经和曼城之间的分差已经扩大到11分。

“每个人来到这家俱乐部都会谈到克洛普是他们加盟的重要原因。他们知道这家俱乐部的历史，也知道这家俱乐部意味着什么，但他们为了主帅来到这里，现在这位主帅带领球队赢得了冠军。”

“球员们知道如果他们能在克洛普麾下效力，他们就能够很好地享受足球，这都要归功于克洛普。”

“这座球场，设施，青训，以及正在实现的安菲尔德之路计划，都是积极的因素。而克洛普则是俱乐部现有的最大助力。”