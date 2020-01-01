渐入佳境塞巴略斯正在优雅地走出阿森纳生涯的阴霾

这位从皇家马德里租借而来的中场球员在周一晚上2-0战胜朴茨茅斯的比赛中替补出场，又一次贡献了一场令人印象深刻的表现。

不久之前，塞巴略斯在阿森纳的租借生涯似乎正走向令人失望的结局。

要知道，在8月份阿森纳主场对阵伯恩利的比赛中，当西班牙人首发登场时，整个酋长球场的球迷都激动地站了起来。

虽然他也在接下来的比赛中贡献了一些惊艳时刻，但随着时间的推移，塞巴略斯发现自己很难在这家北伦敦豪门占据一个稳定的首发位置，甚至是无法确定自己会在球队中踢哪一位置。

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今年夏天，埃梅里费尽周折才从皇马租借签下了这位23岁的天才球员，要知道，埃梅里很少会如此行事。这位已经从阿森纳离任的西班牙教头一直在小心翼翼地使用塞巴略斯，他看上去就像一件奢侈品，让人们担心他可能无法适应英超联赛。

去年11月，他在欧联杯对阵维多利亚的比赛中拉伤了腿筋，因此缺席了数周，从那时起，人们开始就开始不自主地怀疑他在阿森纳的未来。

随着一月转会期的临近，塞巴略斯曾认真地考虑过结束租借，回到西班牙，但由于很难寻找到他的替身，阿森纳方面显然没有为此投入太多热心。

就在此时，埃梅里被阿尔特塔所取代，后者曾公开与塞巴略斯对话，要他向自己证明其有能力在球队中占据一席之地。

“我和塞巴略斯进行了一次谈话，”阿尔特塔在1月11日表示。“当我来到俱乐部的时候，他当时并不在队内。他正在马德里做了一个多月的康复治疗。”

“在西班牙时，我就很了解他，我看过很多他踢得比赛。他总是想要拿球，他有着很强的个性，我喜欢他。后来，他的身体状况越来越接近我所期望的水平，能够和队友竞争。他需要恢复健康，像其他球员一样为自己的位置而战。”

“但是，他是一位可以适应阿森纳风格的球员，现在他需要向前迈出一步，让我为如何选择首发球员变得困难。”

这些话是在1月11日阿森纳1-1战平水晶宫之前说的，那场比赛塞巴略斯被排除在大名单之外，尽管他当时就已经完全康复。

事实上，这位中场球员直到1月27日，阿森纳在足总杯2-1战胜伯恩茅斯的比赛中，才第一次在阿特塔麾下登场亮相，当时他在比赛的最后20分钟替补登场。

那时候，他在阿森纳的时光似乎会走向一个没有完成的结局，但是如果把时间倒流一个月，早些让塞巴略斯成为主力，阿森纳现在的排名与战绩可能都会变得与众不同。

塞巴略斯在枪手过去的五场比赛中都有出场，其中三场首发。在周一晚上2比0战胜朴茨茅斯的比赛中，作为替补出场的他，发挥了重要作用。成功帮助枪手在足总杯四分之一决赛中占据了一席之地。

之所以这样安排，阿尔特塔的目的实际上是让这位从皇马租借而来的大将得到休息，让球队的阵容适当轮换，给最近几周表现不佳的球员一些比赛时间。

但可惜事与愿违，托雷拉在比赛的第16分钟遭遇了脚踝受伤，迫使塞巴略斯不得不登场。而他的登场也给阿森纳带来了诸多变化，特别是给中场添加了许多技术性和创造力，让枪手得以在这场开局糟糕的比赛中获得胜利。

在这场比赛中，身为客队的阿森纳多次给球迷留下了深刻印象，赖斯·尼尔森，他在比赛中贡献了两次助攻，而且在整个晚上，他都在右边路给朴茨茅斯带来了诸多麻烦。

大卫·路易斯在周四晚上对阵奥林匹亚科斯的比赛中表现不错，而在他的另一边，一月份从弗拉门戈转会而来的巴勃罗·马里也充分展现了自己的球技和沉着冷静。

但说到底，仍然是身为中场核心的塞巴略斯让阿森纳在本场比赛取得了成功，尽管他在比赛的第19分钟才登场，但他在这场比赛中贡献了82次传球，其中成功了75次，以93.9%的传球成功率结束了比赛，这比除了扎卡以外的其他任何阿森纳球员都要高。

除此之外，更令人印象深刻的是，真正让塞巴略斯脱颖而出的是他在朴次茅斯的比赛中帮助阿森纳在前场推进的方式。

阿尔特塔的球队在弗拉顿公园的开始阶段表现得很沉闷，大多数球员都在踢保险球，在传球时选择尽可能简单且轻松的路线。但在塞巴略斯登场后，他的首要任务就是为前场带来改变，他在进攻三区的视野与传球能力帮助球队改变了进攻感觉。

但正如我们在过去几周看到的那样，在塞巴略斯回归后，他对比赛的影响不仅仅局限在前场。

在联赛对阵纽卡斯尔和埃弗顿的比赛中，与扎卡并肩作战的西班牙国脚充分展现了自己，他十分愿意在防守端帮助球队，而在这场对阵朴茨茅斯的比赛中，也是同样如此。

这一切都表明，塞巴略斯是一位全面且出色的球员，他对自己圣诞节之前遭遇的危机做出了积极的回应，这种应对方式值得我们高度赞扬。

由于租借合同中没有设置买断条款，阿森纳今夏可能无法以永久转会的形式签下塞巴略斯，不过如果球员本人有意留下，这次转会想要达成可能并不困难，他已经在球场内展示出了自己的实力。

阿尔特塔要求塞巴略斯证明自己有能力踢边路，而西班牙国脚也对此做出了回应。要知道在数周以前，他还在为了拯救自己的北伦敦租借生涯而战。不过现在，这位租借于皇马的年轻中场又开始陶醉于舞台中央了。