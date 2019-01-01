清洗边缘人 热刺终为荷兰锋霸找到下家

安德莱赫特主管证实俱乐部即将签下热刺的弃将文森特·扬森。

安德莱赫特体育主管迈克尔·弗舒伦证实，俱乐部即将达成一项协议，签下被遗忘的托特纳姆前锋文森特·扬森。

这位25岁的球员被租借到费内巴切度过了2017/18赛季，上个赛季他因为脚伤错过了大部分比赛，只在英超打了36分钟。

弗舒伦在接受媒体采访时承认，收购扬森的交易已经“接近完成”，尽管没有提及涉及的转会费。

荷兰人与热刺的合同到2020年夏天到期，由于在热刺三年的表现不佳，外界普遍预计他将在今年夏天离开热刺。

在42场比赛中，他仅打入6球，其中大部分进球来自点球，他难以与高产的哈利·凯恩形成竞争。因此，他在2017年被租借出去，但在再次未能展现出最佳状态后，第二年夏天又回来了。

不管扬森的未来如何，热刺都希望在这个夏天引进一名新的前锋。上赛季作为凯恩替补的费尔南多·略伦特在未能为自己争取到一份新合同后离开了俱乐部，这使得凯恩成为了阵容中的唯一正印前锋。

卢卡斯·莫拉和孙兴慜在上个赛季都曾踢过中锋，但是人们认为毛里西奥·波切蒂诺可能渴望签下另一名纯粹的前锋。

像马克西·戈麦斯、马克斯·克鲁泽和卡勒姆·威尔逊这样的球员都和转会到托特纳姆热刺联系在一起，这个夏天对俱乐部来说将会是一个忙碌的夏天。