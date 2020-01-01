枪手有意曼城后卫斯通斯 名宿：他肯定会加盟的

枪手的传奇人物帕洛尔认为这名英格兰国脚将会是阿尔特塔在酋长球场后防阵容中的重要一员。

帕洛尔说，如果曼城后卫斯通斯这个月与阿森纳签约的话，他会很高兴的，因为这将为索克拉提斯和路易斯提供额外的助力。

近几个月来，斯通斯在伊提哈德球场的排名一直在下降，同时还在与一些琐碎的伤病作斗争，而这些伤病限制了他的贡献。

这位25岁的球员本赛季只代表曼城参加了10场英超联赛，而且在周日6-1战胜阿斯顿维拉之前，他已经连续缺席了5场比赛。

有消息称，这位中后卫可能会离开曼彻斯特，去寻找更稳定的比赛时间，而现在距离英格兰2020年欧洲杯只有几个月的时间了。

据报道，阿森纳主帅米克尔·阿尔特塔希望在酋长球场与斯通斯重聚，前者曾在阿提哈德担任瓜迪奥拉的助理长达三年之久。

帕洛尔对这位苦苦挣扎的曼城球星来到北伦敦表示欢迎，并认为他将能够很好地与索克拉提斯一起成为枪手后防的核心，而路易斯的位置可能会更向前担任后腰的位置。

“如果他们能引进像约翰·斯通斯这样的球员，我将会非常非常高兴，”这位前阿森纳中场说。

“他绝对会参加比赛。在卡拉姆·钱伯斯和霍尔丁的身后，如果路易斯和索克拉提斯中的一个人受伤了，阿森纳在中卫位置上没有很多的替补。”

“路易斯和斯通斯能合作吗？嗯，他是更好的防守者。”

“路易斯最近几周表现不错。他以前做得更好。他确实会犯一些错误，我们本赛季也看到了，但我认为他做得很好。”

“我认为，如果你真的在中场挣扎，你可以让路易斯担任控球中场。”

“他可以在那个位置踢球，因为他有一定的传球能力，他也能控球，技术上也很好。”

“所以他们可以在后面安排斯通斯和索克拉提斯，路易斯在前面，这是可行的。”

周六，当水晶宫做客伊提哈德球场时，斯通斯将重新回到曼城的阵容中。

阿森纳也将在主场迎战谢菲尔德联队的比赛，后者目前在英超积分榜上领先阿森纳4分。