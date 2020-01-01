枪手有意曼城后卫斯通斯 名宿：他肯定会加盟的
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帕洛尔说，如果曼城后卫斯通斯这个月与阿森纳签约的话，他会很高兴的，因为这将为索克拉提斯和路易斯提供额外的助力。
近几个月来，斯通斯在伊提哈德球场的排名一直在下降，同时还在与一些琐碎的伤病作斗争，而这些伤病限制了他的贡献。
这位25岁的球员本赛季只代表曼城参加了10场英超联赛，而且在周日6-1战胜阿斯顿维拉之前，他已经连续缺席了5场比赛。
有消息称，这位中后卫可能会离开曼彻斯特，去寻找更稳定的比赛时间，而现在距离英格兰2020年欧洲杯只有几个月的时间了。
据报道，阿森纳主帅米克尔·阿尔特塔希望在酋长球场与斯通斯重聚，前者曾在阿提哈德担任瓜迪奥拉的助理长达三年之久。
帕洛尔对这位苦苦挣扎的曼城球星来到北伦敦表示欢迎，并认为他将能够很好地与索克拉提斯一起成为枪手后防的核心，而路易斯的位置可能会更向前担任后腰的位置。
“如果他们能引进像约翰·斯通斯这样的球员，我将会非常非常高兴，”这位前阿森纳中场说。
“他绝对会参加比赛。在卡拉姆·钱伯斯和霍尔丁的身后，如果路易斯和索克拉提斯中的一个人受伤了，阿森纳在中卫位置上没有很多的替补。”
“路易斯和斯通斯能合作吗？嗯，他是更好的防守者。”
“路易斯最近几周表现不错。他以前做得更好。他确实会犯一些错误，我们本赛季也看到了，但我认为他做得很好。”
“我认为，如果你真的在中场挣扎，你可以让路易斯担任控球中场。”
“他可以在那个位置踢球，因为他有一定的传球能力，他也能控球，技术上也很好。”
“所以他们可以在后面安排斯通斯和索克拉提斯，路易斯在前面，这是可行的。”
周六，当水晶宫做客伊提哈德球场时，斯通斯将重新回到曼城的阵容中。
阿森纳也将在主场迎战谢菲尔德联队的比赛，后者目前在英超积分榜上领先阿森纳4分。