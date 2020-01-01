混得很熟 维尼休斯：阿扎尔跟巴西人一样爱开玩笑

据他的队友透露，阿扎尔和俱乐部的南美球员相处得很好。

皇家马德里的少年维尼休斯说埃登·阿扎尔“爱开玩笑”，而且和球队里的巴西人关系很好。

维尼休斯说，他们已经建立了积极的关系，阿扎尔引起了皇家马德里所有巴西球员的共鸣。

“是的，他和巴西人很亲近，他喜欢我们踢球的方式，他和我们一样会开玩笑，就像马塞洛总是在开玩笑一样。”维尼休斯告诉《Esporte Interativo》。

其他球队

“他和我们很亲近，但他还不会说西班牙语。但当他学会后，我们的关系会更好。”

这位19岁的球员也表达了他想再次为国家队效力的雄心壮志。

在参加了15岁以下和17岁以下的南美锦标赛后，维尼休斯在去年9月对秘鲁的友谊赛中完成了他的国家队处子秀。

“我希望能进入下一次大名单。”这位前锋补充道：“我总是希望别人征召我。在这样的环境下为巴西踢球总是好的。”

“今年我们将参加奥运会，这是一件好事。我、罗德里戈和米利唐都可以上场，卡塞米罗和马塞洛也可以。”

“我们都想代表一线队，但我们也在考虑奥运代表队。”

这名马德里前锋在去年夏天错过了参加2019年美洲杯的23人名单，但这次他正在他的教练的考虑中寻找一个位置。

然而，维尼休斯更看重的是今年夏天的东京奥运会，而不是下一届美洲杯。

维尼休斯补充说：“我想参加两项赛事，但最好是参加奥运会，因为这将是我最后一次机会，下次我就超龄了。”

“所以我想参加奥运会，赢得金牌，在桑巴军团的历史上写下我的名字。”