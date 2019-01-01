混乱即将结束 阿森纳正式任命阿尔特塔为新任主帅

这位前枪手队长从曼城回归了酋长球场，身为瓜迪奥拉助手的他，与老东家签下了一份2023年到期的合同。

阿森纳已经任命米克尔·阿尔特塔为俱乐部的新任主帅。

这位37岁的前阿森纳球星已经与老东家签下了一份截止到2023年的执教合同，并将于英国当地时间今天下午在酋长球场的新闻发布会上正式公布。

阿尔特塔在2011年到2016年之间以球员的身份在枪手效力了5年，在退役之前，他曾与阿森纳一起赢得了两次足总杯冠军，并在那之后成为了一名教练。

现在，这位阿森纳球星终于从曼城回归酋长球场，在过去的三个赛季，他一直都是瓜迪奥拉的助理教练。

“这是一个巨大的荣誉。阿森纳是世界上最大的俱乐部之一。我们需要去争夺最高荣誉，这一点在我与斯坦·克伦克、乔什·克伦克以及俱乐部高层的讨论中都已经很清楚了。”

“我们都知道要实现这一目标还有很多工作要做，但我有信心我们能做到这一点。我很现实，我知道罗马无法在一夜间建成，但我们现在的阵容有很多天才球员，而且有很多年轻球员都来自自家青训。”

这名西班牙教头取代了三周前在酋长球场被解雇的同胞埃梅里，后者是俱乐部27年来表现最差的主帅。

阿特塔将在今晚晚些时候前往利物浦，与阿森纳众将一起备战周六在古迪逊公园与埃弗顿的比赛。

不过这场比赛他只能在看台上观看比赛，在埃梅里被解职后一直担任临时主帅的永贝里将最后一次负责指挥阿森纳的正式比赛。

谈到这次任命，枪手老板克伦克表示:“我们很高兴米克尔回到了阿森纳。他知道我们和全世界球迷对他的期望值很高，我们相信他能带领俱乐部回到我们所要求的水平上，并发挥出领导作用。”

“我还要感谢永贝里在过去的三周里对球队的指导。他一接到通知就选择挺身而出，以极大的专业精神帮助我们度过了这段困难时期。”

俱乐部CEO劳尔·桑列伊补充道:“我们制定了几个顶级主帅候选人，但米克尔是我们每个人都同意的最佳人选。他了解阿森纳，也知道带领球队重回巅峰对世界各地的球迷意味着什么。我们期待着他能认真投入到比赛中来，让我们的阵容发挥出最高水准，让我们在这个赛季回到正轨。”

“我还必须赞扬·永贝里的辛勤工作和领导。他和默特萨克一起，在困难的情况下为我们做了许多重要的工作。他们两人是阿森纳大家庭的重要组成部分，他们全都非常关心阿森纳。”

阿尔特塔的任命结束了球队近几周的混乱，他们在永贝里的执教下只赢下了一场比赛，管理层希望阿尔特塔的到来能阻止他们在距离降级区只有7分的情况下继续下滑。

阿森纳将在周六客场对阵埃弗顿，这一对手在英超联赛中排名第十。

枪手在过去的12场比赛中只赢得了一场胜利，更让球迷难以接受的是，自本赛季首周对阵纽卡斯尔联以来，他们在客场还从没有过零封的经历。