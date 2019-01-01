深陷降级区 埃弗顿宣布解雇主帅席尔瓦

葡萄牙人为这个赛季糟糕的开局付出了代价，太妃糖掉入了倒数三名。

埃弗顿在经历了2019-20赛季糟糕的开局后解雇了主教练马尔科·席尔瓦，在周三晚上以2-5惨败于利物浦后，太妃糖跌入了降级区。

前太妃糖前锋和现任一线队教练邓肯·弗格森将在周六古迪逊公园对阵切尔西的比赛中担任看守教练。

前太妃糖主帅大卫·莫耶斯在离开俱乐部6年半后，有意重返古迪逊公园球场。

俱乐部网站上的一份声明称：“埃弗顿足球俱乐部可以证实主教练马尔科·席尔瓦已经离开俱乐部。大股东莫胥里，董事长肯赖特和董事会感谢马尔科在过去18个月的工作，并祝愿他未来一切顺利。”

“邓肯·弗格森暂时执教一队，他将在周六对阵切尔西的比赛中执教球队。俱乐部的目标是尽快确认一名新的永久教练。”

埃弗顿近年在球员上进行了大量投资，将亚历克斯·伊沃比、莫伊塞·基恩、让-菲利佩·格巴明和安德烈·戈麦斯等人加入了他们的名单，试图从中游的位置上继续前进，并成为欧战常客。

席尔瓦上赛季带领俱乐部在英超联赛中取得了第八名的成绩，而今夏对球员阵容的投资让人们看到了参加欧战的希望。

然而，到目前为止，太妃糖在英超联赛中只赢过四场，周三在安菲尔德的惨败是他们在过去11场联赛中的第8场失利。

在阿勒代斯离开后，席尔瓦于2018年夏天被任命为埃弗顿主帅。太妃糖原本想在2017年11月任命这位42岁的教练，当时他还在沃特福德担任主教练，但大黄蜂拒绝了他们的提议。

沃特福德后来指责埃弗顿，这导致了球队在两个月后解雇了席尔瓦，并向英超联赛举报了埃弗顿对席尔瓦的所谓“拉拢”。

今年2月，埃弗顿同意向沃特福德支付赔偿金以了结此案。

在此之前，席尔瓦在赫尔城度过了6个月，在那里他没能阻止俱乐部在2016-17赛季末从英超降级。

他也曾在埃斯托里尔、葡萄牙体育和奥林匹亚科斯执教。