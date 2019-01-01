深陷离队传闻 卢卡库今天与安德莱赫特同训练

这位比利时前锋周一回到了他的老东家，声称他即将转会意甲，并拒绝离开。

曼联前锋卢卡库周一在安德莱赫进行训练，关于他的未来和可能离开老特拉福德的报道还在继续。

据报道，曼联在周六战胜AC米兰的季前赛后，于周一放假。

然而，由于卢卡库没有在卡迪夫为索尔斯克亚的球队出场——或者在他们的6场季前赛中的任何一场上出场——这位前锋回到了他的祖国，努力提高他的状态。

卢卡库将会离开老特拉福德，他的出场顺位已经落后于拉什福德和马夏尔。

这名26岁的球员整个夏天都与转会国际米兰联系在一起，但是最近他们的意甲对手尤文图斯被广泛认为是卢卡库更有可能的下家。

这名前埃弗顿球员在另一支球队训练的照片无助于他即将离队的谣言，尽管卢卡库是同安德莱赫特青年队一起训练的，这是他的前国家队队友兼比利时俱乐部新任主教练孔帕尼的一次安排。

随着曼联周二恢复训练，人们相信卢卡库将会回到卡灵顿基地，因为索尔斯克亚将开始为周日对阵切尔西的英超首场比赛做准备。

上赛季四月与蓝军的比赛，实际上是这位攻击手在俱乐部的最后一场比赛。

由于整个夏天都没有为红魔出场，卢卡库似乎不太可能在本周末在老特拉福德对阵他的另一位前雇主。

卢卡库在2017年以7500万英镑(合9100万美元/ 8100万欧元)的价格加盟曼联，在俱乐部96场比赛中打入42球。

然而，由于他在上赛季后半段的状态不佳，以及索尔斯克亚希望拥有更有活力的锋线，卢卡库似乎不太可能再次穿上这件红色球衣。

但是，有一个人，也就是哈里·马奎尔，周一曼联俱乐部宣布他从莱斯特城正式转会加盟。

这位英格兰国脚花费了曼联8000万英镑(9700万美元/ 8700万欧元)，使他成为有史以来最昂贵的后卫。