深感遗憾 古力特：范戴克永远不会赢得金球奖

这位红军中后卫在2019年的投票中推举了梅西，但他的同胞认为，这项享有盛誉的奖项总是会被授予前锋。

路德·古利特说，利物浦球星范戴克永远不会赢得金球奖，尽管他在2019年将莱昂内尔·梅西逼得很近，但是荷兰人预计后卫在未来的投票中都会被忽视。

作为一名荷兰国家队中后卫，12个月的出色表现使他成为最有声望的个人奖项的角逐者。

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范戴克确实获得了欧足联年度最佳球员奖，但在国际足联最佳荣誉和标志性金球奖的评选中，他输给了巴塞罗那的梅西。

古利特担心，这位28岁的球员将永远不会有更好的机会登上世界之巅，而处于他的位置上的球员们在被评选为全球精英球员时仍将处于边缘。

“金球奖传递的信息是，他再也不会赢得它了”古利特谈起他的同胞时说。

当被问及他是否认为范戴克应该获胜时，这位前AC米兰和切尔西球星说：“是的，我认为他应该。”

“但是，你知道，你也不能说梅西不配。但如果有机会为一名后卫辩护，那就是今年。”

古利特对范戴克被冷落并不感到惊讶，因为后卫们多年来一直在努力获得认可。

法比奥·卡纳瓦罗在2006年带领意大利队夺得世界杯冠军后，扭转了这一趋势，但许多其他标志性人物都被忽视了。

“萨基已经说过，范戴克不可能赢得这一奖项，因为如果不是巴雷西的话，他早就应该赢了。”古利特补充道，他曾经在圣西罗和他并肩作战过的传奇人物。

“如果巴雷西没有赢，他为什么会赢呢？他就是这么说的。他没有说他不应该得到它，但是他说他们永远不会把这一奖项给到一名后卫。他就是这么说的，真可惜。”

“这就是为什么我说，这几乎就像他们说，‘看，你再也不会是金球奖的竞争者了’。”

虽然他错过了2019年的金球奖，但范戴克确实随利物浦拿到了冠军联赛、欧洲超级杯世俱杯的桂冠。

他还帮助红军在这场争夺2020年英超冠军的一边倒的赛事中拉开了25分的领先优势。