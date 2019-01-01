深感解脱 埃里克森呼吁热刺守住明年欧冠席位

在周二对阵布莱顿的比赛中，在最后时刻攻入进球的丹麦人希望球队能够继续赢得联赛前四。

在周二晚戏剧性地战胜布莱顿之后，克里斯蒂安·埃里克森敦促托特纳姆热刺抓住下赛季欧冠资格的机会。

丹麦人在比赛的第88分钟在25码外攻入制胜一球，将英超前四的位置牢牢控制在了热刺的控制之下。

波切蒂诺的球队目前在积分榜上排名第三，他们还剩下三场联赛要打，但与排在第五位的阿森纳相比，他们只有4分的优势，而排在第六位的曼联则还要落后两分。

由于热刺也在准备对阿贾克斯的欧冠半决赛，埃里克森希望确保他的球队在本赛季余下的比赛中继续获胜。

在周二的比赛后，埃里克森说:“在赛季开始之前，我们已经晋级了欧冠半决赛，并且在英超里排在我们现在所处的位置。”

“当然，我们希望在英超联赛上能够更进一步，但最后你需要赢得比赛。我们已经在欧冠联赛中这么做了，而我们在英超也应当这么去做去获得下赛季冠军联赛的资格。”

在他的进球战胜了布莱顿的顽强抵抗后，埃里克森表达了他对于为热刺赢得宝贵的三分的欣慰之情，他说：“这是一种解脱，是的，难以置信。”

“这是一脚很好的打什么——我以前也有过几次！我在热身时就会尝试远射，很高兴我打进了。”

“我们知道这两场比赛非常接近，也非常艰难。布莱顿是一支很难对付的球队，因为他们在等我们，每个人都在他们的禁区里，所以很难找到任何空间创造机会。”

“我们一直坚持到最后一分钟。我们有过好几次机会，在其他比赛中也是如此，我们应该在之前就取得进球，而不是让比赛变得如此令人兴奋和紧张！到最后，就是取决于你是否能抓住你所得到的机会。”

“这是一场单向比赛，很难突破。都是半场到球门的控球，他们保持着他们的防守计划，我们一直在试图突破。”

“我们需要一个结果——他们也需要一个结果——大家都很耐心，总是在建立和尝试创造一些东西。最后，这是一个巨大的胜利。”