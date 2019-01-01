深受照拂 凯塔自曝：在利物浦就像萨拉赫的小弟

这位红军中场球员在英格兰踢球一年之后，感觉已经在安菲尔德安顿下来了，一位非洲同胞帮助他在默西塞德郡有了家的感觉。

纳比·凯塔声称已经成为了穆罕默德·萨拉赫在利物浦的“弟弟”，非洲同胞帮助这位中场球员在英格兰定居。

这名几内亚国脚在等待了12个月的巨额转会后，于2018年夏天来到安菲尔德，红军对他寄予了极大的信心。

凯塔在默西塞德经历了一个缓慢的开始，英超联赛的要求让这名球员需要做出一些调整。

然而，24岁的他在他的处子赛季中不断进步，信心和信念都不断加强。

不幸的伤病使他无法参加战胜热刺的欧冠比赛，但凯塔已经证明了他的能力。

他相信他会有更多的收获，埃及前锋萨拉赫帮助释放了他的潜力。

凯塔在利物浦官网上谈到萨拉赫对自己的影响时说：“很好，他总是会在利物浦的球场上给我一些建议。

“他是个努力工作的好人。当他在健身房工作时，他总是叫我和他一起去。”

“他照顾我就像我是他的弟弟一样。

凯塔表达了追随萨拉赫在利物浦的脚步的愿望。

克洛普帮助这位27岁的球员成为了国际巨星，而塞内加尔国脚马内也在德国教练的指导下成长了起来。

希望凯塔能成为安菲尔德的下一个球星，红军在接受够力足球采访时表示:“克洛普知道如何对待球员并帮助他们，他总是在场上和场下与每个人交谈，帮助他们进步。他能让你在球场上付出你所拥有的一切。”

“人们可以看到他是如何改进萨拉赫和马内的，我希望下赛季他也能这样做。”

凯塔目前正随国家队参加非洲国家杯。

他完全恢复了健康，希望能帮助几内亚在埃及的土地上取得进步，就和萨拉赫和马内所做的那样。