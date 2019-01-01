淡化谣言 齐达内：医生建议贝尔不参加奥迪杯

齐达内表示，转会的困扰并不是贝尔缺席奥迪杯的原因。

据主教练齐达内透露，加雷斯·贝尔在医生的建议下没有参加皇家马德里的奥迪杯比赛。

周二，皇家马德里在安联球场遭遇了四场季前赛以来的第三场失利。要不是门将纳瓦斯的英勇表现，热刺的这场胜利会轻松许多。

贝尔并没有参加此次比赛，但他似乎越来越有可能继续留在齐达内的麾下。

“贝尔没有去旅行，因为他感觉不舒服。”皇马主教练在赛后告诉记者：“与医生交谈，（他）最好留在马德里，在那里训练。就是这样。这是和他一起做出的决定。就是这样。”

贝尔在2-2战平阿森纳的比赛中取得进球，这是皇马在季前赛中为数不多的积极一面。

齐达内也不愿意对计划以外的哈梅斯·罗德里格斯的未来给出任何明确的说明，但是他对那些作为他计划一部分的球员的糟糕表现并不感到不安。

“我总是积极地思考。”他说：“我知道这很难，我们刚刚度过了一个艰难的赛季，马德里人可能不这么认为，但我们有一支优秀的球队。我们还没有准备好，但我们会重拾信心，踢好比赛，走出困境。我们只需要赢得一场比赛。”

纳瓦斯的表现是皇马为数不多的亮点之一，他做出了一系列精彩的扑救。

库尔图瓦此前曾明确表示，皇马头号门将的人选已经“很清楚”，但现在看来他的位置不再那么稳固了。

齐达内补充说:“凯勒踢了一场出色的比赛，就是这样。蒂博(关于成为一号门将)说了些什么，我们将拭目以待。这里没有自动首发的人。我们都在同一个团队，都必须做好准备。”