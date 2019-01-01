涨薪续约 奥多伊即将与切尔西签下十万镑周薪合同

在经过多月谈判后，切尔西将留住前途光明的年轻球员哈德森·奥多伊。

卡勒姆·哈德森-奥多伊将在切尔西签下一份5年的新合同，以打消人们对他今夏离开俱乐部的疑虑，此前拜仁慕尼黑和曼联都对他感兴趣。

切尔西之前看起来很接近于失去这位18岁的球员，因为一月份哈德森-奥多伊递交了转会申请，当时他的合同只剩下18个月。

拜仁开出的3500万英镑(4400万美元)的报价被切尔西拒绝，他们仍然对这名年轻的边锋感兴趣。

然而，本赛季下半段哈德森-奥多伊在切尔西一线队的进步帮助他说服了自己留在斯坦福桥，他的合同谈判可以追溯到去年夏天。

在一月份之前，他的经纪人就没有再就一份新合同展开过谈判，但是根据够力足球的最新消息，他越来越渴望留在欧联杯冠军球队。

他在切尔西的出色表现使他的身价飙升，并在英格兰国家队赢得了他的第一次出场机会。现在，在这份新合同中，他的周薪可以达到10万英镑。

哈德森-奥多伊在上个赛季在主教练毛里齐奥·萨里的带领下，有时会感到沮丧，而萨里在不久的将来就会离开斯坦福桥加盟尤文图斯。

这位出生在伦敦的天才少年直到今年3月在英格兰对阵捷克的比赛中完成国家队处子秀后才第一次代表切尔西参加英超联赛。

然而，在连续四场英超联赛首发之后，哈德森-奥多伊在主场2-2战平伯恩利的比赛中跟腱断裂，赛季提前报销。

尤文图斯、皇家马德里、巴塞罗那和多特蒙德都曾在不同的时间对这名年轻球员进行过考察或讨论，多特蒙德在1月份接受了以5760万英镑出售其美国边锋普利西奇的报价之前，曾要求将哈德森-奥多伊加入这桩交易中。

拜仁对哈德森-奥多伊表现出了极大的兴趣，但现在看来，随着这名少年准备把自己的未来托付给切尔西，拜仁很可能要在其他地方寻找引人注目的夏季引援。

随着埃登·阿扎尔准备转会皇家马德里，这笔交易的价值可能超过1亿英镑，切尔西已经决定留住他们的其他边锋。

哈德森-奥多伊渴望从阿扎尔那里得到他最喜欢的10号球衣，这是拜仁提供给他的合同的一部分。

与此同时，鲁本·洛夫图斯-齐克也在就续约进行谈判，他的跟腱伤势与哈德森-奥多伊的伤势相似，目前正在恢复中。这两名球员可能会缺阵6个月，但这并没有影响切尔西续约的热情。