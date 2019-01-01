涨蓝军威风 阿隆索：切尔西更习惯于赢得一些东西

这位后卫并不担心带着疲倦的身体进入本赛季最后一场比，因为他的球队正在努力赢得奖杯。

马科斯·阿隆索认为切尔西最近的历史让蓝军去赢得欧联杯的重要意义和决赛对手阿森纳一样，他坚持认为蓝军“更习惯于赢得比赛”。

切尔西已经有资格参加下赛季的欧冠，而阿森纳必须在周三晚上的巴库获胜才能确保他们在欧洲顶级俱乐部的席位。

自从2004年阿布入主斯坦福桥以来，切尔西获得的重要荣誉比其他任何一家英超俱乐部都多，周三的决赛是萨里的球队在本赛季中再添一座奖杯的最后机会。

阿隆索认为切尔西必须赢球，尽管这场比赛是他们本赛季的第63场比赛，并且否认了在2864英里的阿塞拜疆之旅后会到账疲劳的说法。

“我们不厌倦这种事情，我们有时间来恢复。我们每天都在训练。”阿隆索在决赛前说，“这是最后一个机会。这是我们本赛季赢得冠军的最后一次机会，所以对我们来说这是一场重要的比赛。”

“对我们，对球迷，对俱乐部来说，赢得一座奖杯总是很重要的。当然，我们正在做准备，我们将全力以赴。不，我不这么认为阿森纳会更希望赢下比赛从而进入欧冠。”

“我们同样需要在切尔西赢得一些东西。在过去的几年里，我们赢得了比他们更多的奖杯，也更习惯于赢得一些东西。我不认为这是坏事。这对我们来说甚至更好。我们知道这是什么，这是另一个机会，也是我们都想要的。”

今年的欧联杯决赛将是继1972年托特纳姆热刺对阵狼队之后的第二场全英对决，当时这场比赛被称为联盟杯。

阿森纳和切尔西之间的历史源远流长，但阿隆索和枪手之间的历史也有很多重合点。这名后卫在对阵阿森纳的比赛有一些令人印象深刻的表现，在本赛季早些时候的表现果敢，不仅制造了进球还贡献了助攻。但他并不担心自己是否会成为比赛的胜负手。

“说实话，我不在乎谁进球。”阿隆索补充道。“当然，我在对阵阿森纳的比赛中有着美好的回忆，我已经在对阵阿森纳的比赛中进了三四个球。但这是一个不同的比赛。这是期末考试，所以我不在乎谁得分。我只想赢球，我们必须团结一致，这是赢得比赛的最好方式。”

在过去的10场与阿森纳的比赛中，切尔西只赢了2场，最值得注意的是，在2017年阿隆加盟蓝军的第一个赛季里，他们在足总杯决赛中输给了阿森纳。

这位28岁的球员希望在阿塞拜疆能有更多的运气，因为当时桑切斯在温布利为阿森纳打进了一个有争议的开场球，阿森纳最终以2-1获胜。

“是的，我认为那是一场我们应该做得更好的比赛。”他总结道。“我们丢了一个球……怎么说？一个坏的决定。我不知道怎么解释。这是另一个机会。那是过去的事了，我们必须考虑这件事，之前的事已无关紧要。”

“我们必须去争取，这是一场不同的比赛，一个新的挑战，另一个奖杯。”