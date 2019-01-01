海皮亚：萨拉赫和马内的口角对利物浦有好处

一名前安菲尔德的后卫认为公开表达的情感表明了默西塞德郡的人们是多么渴望品尝英超冠军的成功。

萨米·海皮亚说，萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫之间的摩擦在利物浦对阵伯恩利的英超联赛中显现出来是一个积极的信号，这表明了红军有多在乎胜利。

塞内加尔球星马内在8月份的比赛中被替换下场，他公开表达了自己的情绪。他的队友萨拉赫是他沮丧的根源，因为这位埃及国脚被认为在队友处于有利位置的时候更喜欢自私的处理方式。

这个问题很快就被解决了，尽管有迹象表明，在愤怒爆发之前，一场口水战已经酝酿了一段时间。

前利物浦后卫海皮亚对队友之间的矛盾没有意见，而马内和萨拉赫仅仅表明了他们多么渴望在本赛季成为英超冠军。

“我看了他们的比赛，他们似乎在一个非常高的水平上踢得很开心，但他们对彼此的要求也很高。这就是为什么他们不会放松。”海皮亚告诉《每日星报》：“我看了莫·萨拉赫和萨迪奥·马内的那一幕，但我认为那并没有损害更衣室精神，我认为这表明了它有多么强大。这只是表明，每个人都想一起赢球，这表明，尤尔根·克洛普用这种动力建立了一个多么出色的团队。有这样的开放性总是好的，在这种开放性下，球员可以互相喊出对方的名字。这是胜利文化的一部分。这没什么不对的。所有成功的团队都有这种渴望，这意味着他们对彼此的要求更高。我记得我在安菲尔德的时候，球员之间有所摩擦，这对球队是有好处的。”

海皮亚希望看到红军夺冠，让他们成为默西塞德的传奇。

他补充道：“当你赢得奖杯时，每个人都会记得你，即使是15年或20年后。当我回到利物浦的时候，每个人都提到了2005年伊斯坦布尔的那个夜晚。这样的事情会一直伴随球迷。没有人会忘记。

“这就是为什么这个城市会如此疯狂，如果他们赢得今年的联赛的话——他们会像2005年一样。当我们在伊斯坦布尔获胜时，俱乐部已经有21年没有赢得过欧冠了，所以人们都很激动。这是一个巨大的释放。如果我们赢了联赛，明年五月也会是一样的——因为时间太长了。届时将会有疯狂的庆祝活动，球员们也将被载入史册。它将会很特别。”