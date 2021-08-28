浪费C罗的时间和尤文的钱：CR7计划是彻头彻尾的失败

斑马军团签下这位葡萄牙巨星是为了自1996年以来首次赢得欧冠冠军，但他们从未接近达成这一目标

仅仅提及C罗的名字已经是一个危险的提议。

即使是在这个分裂的、日益部落化的足球世界里，其他人也很难像C罗一样让人们如此产生两极分化的意见。

他的追随者热情高涨，数量众多。任何的轻视都会受到他最坚定的支持者的攻击。有些人甚至愿意去寻找私人社交媒体账户，以个人名义去辱骂那些“喷”C罗的人以及他们的伴侣……

那么，用下面这句话来分析C罗留给尤文图斯的遗产是很重要的：那就是C罗是有史以来最伟大的球员之一。

这是不容置疑的。正如他经常对自己说的那样，数字不会说谎：他在一线队足球中进了783个球。

但是，虽然他作为一个活着的传奇人物的地位已经被确定了很长时间，但质疑他到尤文的转会是否成功，是完全公平的。

记住，尤文主席阿涅利曾承认，这是俱乐部历史上第一次不仅因为竞技原因而签下一名球员。商业考虑也发挥了重要作用。

当然，C罗做了他被雇来做的事：进球。在意大利的三个赛季中，他出场134次，攻入101球。他在场外也为尤文带来了出色的商业利润。

在他以1亿欧元转会加盟尤文之前，尤文在社交媒体（推特、脸书、Youtube和Instagram）上有超过4900万粉丝。这个数字现在已经翻了一倍多（1.127亿），这繁荣，毫不意外地使俱乐部对投资者更具吸引力。

2019年1月，斑马军团与他们的球衣制造商阿迪达斯签署了一份新的7年赞助协议，价值3.57亿欧元，是之前价格的两倍，这份合同后来又被延长到2026-27赛季。

此外，尤文与球衣赞助商吉普的年赞助费从1700万欧元提高到4500万欧元，增加了2800万欧元。

这就是“C罗效应”，由于与“CR7”品牌的联系，尤文的形象得到了极大的提升。

然而，斑马军团离成为世界上最富有或最受欢迎的俱乐部还差得很远，C罗并没有神奇地让尤文所有的梦想成真；他们也没指望他能做到。

他一直被视为一个非常重要的垫脚石，尤文的计划一直是利用他在全球的巨大号召力将俱乐部提升到另一个水平。

正如阿涅利在C罗从皇家马德里来到尤文时所解释的那样，他们的想法是尤文能够在23岁而不是33岁的时候签下下一个C罗。

两年前，尤文从阿贾克斯获得了德里赫特，这是个好兆头，但在新冠疫情爆发之前，尤文就明显入不敷出。

C罗在意甲的第一个赛季结束后，俱乐部公布了4000万欧元的亏损。很明显，单凭他一个人是无法弥补斑马军团与欧洲精英之间的差距的。

2019年10月，在要求俱乐部股东批准3亿欧元的增资后，阿涅利表示：“与意大利的现实相比，这些数字似乎巨大，但我们对标的是欧洲的大俱乐部。”

“我们目前的营业额，不包括球员的转会，与我2010年接任尤文图斯主席时的皇家马德里差不多。”

“很明显，我们的增长率比皇马高，但仍然有差距，我们必须填补这个差距。”

但他们急于缩小与欧洲精英俱乐部之间的差距，再加上投机积累的手段，却被疫情无情地惩罚了。

尤文对“CR7项目”实现商业增长和欧冠荣誉这两个目标的任何希望，都被新冠疫情引发的金融危机抹去了。仅在上个赛季的上半赛季，这场危机就造成了1.137亿欧元的损失。

老妇人比其他俱乐部受到的惩罚更轻，主要是因为持有斑马军团63.8%股份的控股公司EXOR的持续支持，该公司刚刚又投资了7500万欧元以加强俱乐部的股权和财务结构，等待另一次即将进行的增资，这次增资价值4亿欧元。

但是，就像其他欧洲主要俱乐部一样，由于依赖脆弱的财政框架，尤文最终陷入了如此可怕的境地，这只能怪他们自己。

他们可能非常不走运，但老妇人实际上在C罗身上押了3.4亿欧元，包括转会费和工资，但没有得到回报。事实上，在欧冠联赛中，尤文的成绩是可悲的。

自从C罗来到球队后，尤文从未能进入四分之一决赛，而且他们并不是被超级强队所淘汰的，淘汰他们的是阿贾克斯、里昂和波尔图。

于是，人们开始质疑C罗是否值得俱乐部每年为他花费8700万欧元。他们的理由是，这么大一笔钱本可以用来加强球队。

当然，尤文陷入了一个恶性循环：他们付钱给C罗为他们赢得冠军联赛，但C罗的高工资又阻碍俱乐部买更多出色球员来辅佐他。

这一点在尤文的中场表现得最为明显，当尤文想要博格巴或者米林科维奇-萨维奇的时候，他们谁都买不起。

门将多纳鲁马的情况也差不多，他在这个夏天可以自由转会，并且愿意从米兰转会到尤文。然而，尤文根本无法开出与巴黎圣日耳曼匹配的工资。

再次强调，尤文的经济问题不是C罗的错。没有人强迫俱乐部支付他6000万欧元的年薪。

此外，不是C罗决定给拉姆塞、达尼洛和阿图尔等球员数百万的转会费和工资，也不是他批准出售坎塞洛、斯皮纳佐拉或小基恩，而后者现在很有可能回到尤文图斯取代罗纳尔多。

所有这些灾难性的交易都要归咎于前体育主管帕拉蒂奇，他证明了自己在转会市场上的能力远不及其导师马洛塔，并且因此丢掉了饭碗。

他已经被费德里科-切鲁比尼取代，而阿莱格里已经回归，表明这是尤文的一个过渡时期，但也是一个巨大的变化。他们正在努力实施阿莱格里在2019年被迫离职前提出的改革要求。

残酷的底线是，他们浪费了过去两年的时间。他们犯了一个错误，解雇了阿莱格里，更糟糕的是，他们没有给萨里和皮尔洛足够的时间来实现他们雄心勃勃的想法。

那么，36岁的C罗不想再参加另一个重建计划，这是可以原谅的。

的确，虽然C罗的身体状况很好，但他留在最高水平赛事中的时间已经不多了，而现在的尤文图斯无疑比他在2018年加盟时离欧冠冠军更远了。

从体育的角度来看，尤文的“CR7计划”只能被认为是一个可悲的失败。这个计划在C罗合同到期前的一年就流产，无论是球员还是他的老板都没有得到一座欧冠冠军来证明他们的努力是有用的。

更糟糕的是，他们连续9个赛季夺得意甲冠军的记录被死敌国米无情地终结了，尤文上赛季仅排名第四。

因此，毫不意外的是，无情的C罗，这项体育运动最伟大的选手之一，认为回到大手笔的曼联会更好地为他提供赢得第六座欧冠冠军的前景。

对于尤文来说，他们愿意让C罗离开——只要他们得到他们所需要的转会费，避免在他们的投资上造成资本损失——因为这意味着他们现在可以完全专注于未来。

这无疑是C罗和尤文之间的恋情的一个令人不满意的结局，这段恋情始于2018年春天在都灵的一个进球。双方都没有真正从这段关系中得到他们想要的，所以现在他们分道扬镳是合理的。

当在6月被问及自己的未来时，C罗回答说：“无论我是留在尤文图斯还是离开，无论发生什么都是为了最好的事情。”

现在，他的离开符合各方利益，而这是连他最坚定的支持者也不能反对的说法。