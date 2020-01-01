浪费黄金机会 基恩：马夏尔对曼联来说不够好

这位24岁的球员错过了对阵利物浦的最佳机会，这位前中场球员说这证明了他不应该留在老特拉福德。

根据罗伊·基恩的说法，周日对阵利物浦的比赛中，安东尼·马夏尔没有进球，这证明了他没有足够的实力为曼联踢球。

在安菲尔德0-1落后的情况下，马夏尔错过了一个让客队在下半场重新进入比赛的好机会。

这位法国国脚和佩雷拉打了一个二过一的配合，但马夏尔在门前却射偏了。

这被证明是曼联最好的机会，穆罕默德·萨拉赫在比赛的最后阶段又进了一个球，利物浦将他们在英超积分榜上的领先优势扩大到16分。

前曼联球星基恩认为这次错失的机会表明这位本赛季在英格兰顶级联赛16场比赛中打进8球的法国国脚并没有达到老特拉福德所需要的水平。

他在天空体育上说：“马夏尔来到了曼联，并在关键时刻为曼联取得了进球，但他的失误总结了他在俱乐部的职业生涯——出色的建立能力，但你必须命中目标。”

“没有借口。那些被球迷们所铭记的著名前锋们是能够把球射进球门的，这就是为什么那个家伙对曼联来说不够好。那一刻总结了他。”

曼联在看到拉什福德因背伤至少缺阵六周后，进攻选择不多。

红魔主帅索尔斯克亚在周日的比赛后表示，他们可能会在这个月的转会市场上寻找一个短期的替代者。

“这个赛季我们有很多重要球员受伤。”他告诉天空体育：“我们可能也会考虑一些短期交易，这些交易可能会延续到夏季。我们并不迫切需要一个前锋，如果合适的人在那里，而且他适合我们……我们有渴望上场的球员。”

曼联在周日的结果之后仍然排在积分榜的第五位，落后第四名的切尔西五分。