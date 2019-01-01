济科警惕梅西发威 阿根廷或成美洲杯最大威胁

这位66岁的巴西传奇球星认为，只要巴萨队长能够调整到最佳状态，他将有能力带领阿根廷冲击本届美洲杯冠军。

作为东道主的巴西当然希望在这个夏天，把第9座美洲杯冠军奖杯放进他们的荣誉室。而他们上一次赢得美洲杯，还是在2007年，当时桑巴军团在决赛中战胜阿根廷夺冠。

虽然济科认为集体表现比个人发挥更重要，但大赛中，个人英雄主义往往也会成为决定胜负的重要因素。所以围绕梅西打造的阿根廷国家队，将给巴西的争冠之路带来巨大威胁。

这位三次代表巴西队参加世界杯的前巴西国脚告诉够力足球：“梅西的状态近来已经有了明显的提升。”

“如果他状态火热，那么阿根廷将会是一支非常艰对付的球队。”

“取得比赛的胜利并不一定是靠诸如梅西或者内马尔一类的巨星，发挥出团队优势会更为关键。”

“智利接连赢得了2015和2016年的冠军，他们阵中的很多球员都是欧洲或者其他国家俱乐部中的主力。”

巴西曾四度承办美洲杯，并且在这四届赛事中都捧起了冠军奖杯。不过他们上一次享受主场捧杯还是在1989年。更鲜活的主场大赛记忆，恐怕是2014年巴西世界杯，他们7-1遭德国血洗。

济科继续说道：“当赛事在你的国家举办，整个国家都会抱有很高的期待，但球员们在比赛的时候也会感到很惬意。”

“人们不认为这之间有什么区别，但实际上这会造成很大影响。”

“当你听到周围的欢呼，正是你彼时需要的动力，球员会对此作出反馈，拿出他们最好的表现。”