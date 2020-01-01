流言终结者：罗杰斯2014年执教利物浦时的成功并非全靠苏亚雷斯

这名乌拉圭前锋在2013-14赛季的英超联赛中表现出色，但他并不是那支打进101粒进球的球队中唯一的明星球员。

布伦丹·罗杰斯从未试图掩盖过苏亚雷斯对自己执教的那支利物浦的重要性。

正如这位爱尔兰人后来向天空体育承认的那样，当这名前锋在2014年被卖给巴塞罗那时，“所有事情都炸裂了”。

在苏亚雷斯的带领下，利物浦差一点就赢得了自1990年以来的首座英超联赛冠军奖杯。

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在失去苏亚雷斯之后，利物浦开始一蹶不振，罗杰斯最终在2015年10月被红军解雇。要知道在不到18个月之前，他率领的那支红军还在英超联赛中屈居第二，位列曼城之后。

然而，利物浦战绩爆炸式下滑的原因并不在于他们失去了苏亚雷斯，更在于球队没能找到他的替代者。

罗杰斯想要签下亚历克西斯·桑切斯，但最后他却只等来了马里奥·巴洛特利，这样的转会操作似乎已经注定球队不会得到太好的结果。

的确，当罗杰斯告诉自己的队长杰拉德，他决定将赌注放在这位喜怒无常的意大利前锋身上时，这位中场大将的第一反应肯定是：“糟了！”

罗杰斯认为，那支利物浦太过依赖苏亚雷斯，在他看来，实际上，当时红军队内只有这么一位具备首发实力的前锋。

在执教利物浦的第二年，红军成为了联赛冠军的有利竞争者，不过罗杰斯认为球队实际上有些被高估了，尽管那个赛季是俱乐部历史上最激动人心的赛季之一。

我们无法否认，苏亚雷斯当时的表现确实神勇。因为在2013年4月咬伤切尔西后卫伊万诺维奇，遭遇禁赛的他错过了那个赛季的前5场比赛。在这种情况下，他依旧在接下来的联赛中打入了31粒进球，问鼎了英超金靴奖。

不过，经常被忽视的是，丹尼尔·斯图里奇那个赛季的表现也相当出色，他在联赛中打入了21粒进球，如果算上所有赛事，他的进球数实际上只比苏亚雷斯少了7粒。

至于杰拉德，当然，人们记得更清楚的是他在对阵切尔西时滑倒的“惨状”，那个丢球让他们与英超冠军渐行渐远，但实际上，杰拉德那个赛季的表现也相当出色，为球队贡献了13球13助攻，在联赛助攻榜上位列榜首。

至于其他人，当时还很年轻的斯特林打入了9粒进球，而他们的中卫斯科特尔也打进了令人印象深刻的7粒进球。

整个2013-14赛季算下来，利物浦总共在联赛中打入了101粒进球，这创造了英超单赛季历史上进球第四多的记录。我们可以这样说，苏亚雷斯确实是球队的进攻核心，但他也得到了身边队友的极大帮助。

“你可以看到，苏亚雷斯在进攻三区有着惊人的能力和想象力，那是一支蓬勃发展中的球队。”罗杰斯在去年接受《每日电讯报》采访时明确指出。

北爱尔兰人不仅仅让苏亚雷斯在安菲尔德呆到了2014年，而且还让他这个脾气暴躁的家伙表现出了最好的一面，这是他应得的荣誉。

毕竟，从罗杰斯来到默西塞德的那一刻起，苏亚雷斯就一直被和其他俱乐部联系在一起。2012年，他曾接近转会至尤文图斯，而在第二年，他又希望能够加盟阿森纳。

“我们说服了他留下来，并告诉他，球队将围绕着他和他的能力来组建阵容。”罗杰斯后来告诉《教练论坛报》。

对苏亚雷斯来说，他很快就喜欢上了这位前斯旺西主帅，他的足球哲学、人员管理和战术智慧给他留下了深刻的印象，而且在他们的第一次会面中，罗杰斯就和他说起了西班牙语。

“如果不是布伦丹，我知道自己不会是今天你们在巴塞罗那看到的那个苏亚雷斯。”这名前锋在2016年告诉记者。“我受到的很重要一部分教育就是来源于他和他的执教方式。”

“他帮助我提高了自己的跑位能力，让我能在正确的时间到达禁区，还让我学会了从边路内切，这加强了我的自信心。”

“我们非常努力地寻找方法，尝试找到我可以摆脱对手、一对一战胜他们的方式，这是我在英格兰成功的唯一方式。”

“我当时还没有证明自己，我必须去适应英超，这是罗杰斯知道的。他了解英国足球的一切，他的指导让我取得了成功。”

当然，罗杰斯在安菲尔德的时候犯了很多错误，这最终导致了他被解雇。

他与迈克尔·爱德华兹在转会问题上发生了冲突，并公开批评了俱乐部的转会政策，这让俱乐部的美国老板感到不安。

除此之外，他在两场比赛中也做出了非常错误的决定。为了优先应对与切尔西的英超比赛，罗杰斯选择在欧冠对阵皇马的小组赛中使用替补阵容，这样的决定产生了严重的后果。

罗杰斯不仅仅是简单地输掉了两场比赛，他还失去了许多球迷的支持，他们对俱乐部在欧战中取得的战绩非常自豪，因此，在伯纳乌升起白旗的举动让他们感到震惊。

然而，罗杰斯却在2013-14赛季的联赛冠军争夺战中扮演着举足轻重的角色。毕竟，这不是一支传统的利物浦球队，甚至可以说“完全不如”尤尔根·克洛普目前的球员配置，就像路易斯·苏亚雷斯最近说的那样。实力下滑的科洛·图雷、萨科、米尼奥莱和阿利·西索科都是当时那支红军的主力球员。

罗杰斯的首发十一人也许充满了进攻才华，但他们的后防线却有着很大的漏洞，在球队传奇卡拉格退役后，斯科特尔竟然成为了利物浦最靠谱的中卫。

即使在前场，那支利物浦也有一些问题，阿斯帕斯是球队中除了斯图里奇和苏亚雷斯之外的唯一“中锋”，这促使罗杰斯偶尔需要让斯特林在客串中路，以取得令人印象深刻的效果。

这实质上是罗杰斯所作贡献的总结，他充分利用了自己的才能。

除此之外，罗杰斯还在库蒂尼奥的成长过程中发挥了关键作用，后者在自己的英超处子赛季就打入了5粒进球，其中一球还是在利物浦3-2战胜曼城的比赛中打入的，那场胜利曾让利物浦一度接近冠军奖杯。与此同时，罗杰斯还帮助左后卫约翰·弗拉纳甘成为了英格兰国脚。

总的来说，罗杰斯的球队缺乏阵容深度，他们的首发非常沉重，但在他的带领下，仍然表现出了很强的进攻能力。

在以5-1战胜阿森纳的比赛中，利物浦在20分钟内就确定了4-0的领先优势，并以10连胜的成绩登上积分榜榜首，距离冠军仅差7分。

除此之外，在那段时间里，他们场均能够打入3.8粒进球。杰拉德打入了7球，和苏亚雷斯一样多，斯特林和斯图里奇则各自打进了6球。

但4月27日0 - 2输给切尔西的比赛显然改变了一切——对于杰拉德、苏亚雷斯、罗杰斯以及所有相关人员，都是如此。

尤其是杰拉德，在半场结束前，他滑倒了，让登巴巴得球并获得单刀机会，为蓝军首开记录。他后来在自传中承认，在回家的路上，自己一直在努力不让自己流眼泪。

同时，令罗杰斯感到沮丧的是，他对如何破解何塞·穆里尼奥的防守战术毫无办法，蓝军在那里肆无忌惮地浪费时间。那场比赛，亨德森则是因为在上一轮对阵曼城的最后时刻被罚下而缺席了这场关键战，这位被严重低估的中场球员只能在看台为球队哀叹。

罗杰斯坚持认为利物浦会“卷土重来”，但那支红军却永远不会回来了。

苏亚雷斯在赛季末选择了离开，杰拉德和斯特林紧随其后，而斯图里奇的职业生涯则受到可伤病的摧残。与此同时，罗杰斯则因2015-16年的惨淡开局而被解雇。

就在那时，历史开始被改写，许多人开始说罗杰斯只是跳梁小丑，他的任何成绩都是依靠苏亚雷斯达成的。但如果你看了上面的文字，你就不得不承认，红军之所以能在那个赛季成为冠军争夺者，实际上是全队上下共同努力的结果。

没有人会忘记苏亚雷斯的才华，又或者是杰拉德的那次滑倒。

但是，罗杰斯和那支激动人心的团队的其他成员，在那场戏剧性的运动中所扮演的角色也不应被忘记。