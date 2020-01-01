流言终结者：罗伊·基恩真的终结了老哈兰德的职业生涯吗？

埃尔林·哈兰德的父亲是足球史上最臭名昭著的一次犯规的受害者，这是一场酝酿了四年的报复行为。

阿尔夫-因格·哈兰德从未拥有过自己儿子埃尔林·哈兰德这样的声望以及在足坛的少年天才形象。

利物浦名宿索内斯近期在接受媒体采访时打趣道：“哈兰德的母亲肯定是个不错的球员，因为哈兰德爸爸踢球的时候总是笨手笨脚的。”

公平地说，作为挪威国脚的老哈兰德踢球时的水平只能算做中规中矩，他职业生涯的大部分时间都是在英格兰度过的，曾先后效力过诺丁汉森林、利兹联队和曼城。

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不过，这位前中场球员在英超球迷眼中最广为人知的是，他是足球历史上最臭名昭著犯规的受害者之一。

事实上，很多人认为罗伊·基恩终结了老哈兰德的职业生涯。

这个有争议的犯规发生在2001年4月21日，当时曼联在老特拉福德主场迎战同城死敌曼城。

然而，这是一个复仇的故事，它起源于四年前基恩的一次受伤。

1997年9月27日，基恩跟随曼联来到了埃兰路球场，客场挑战“玫瑰德比”的死敌“白玫瑰”利兹联。

正如这位爱尔兰人后来承认的那样，他两天前在切斯特广场酒店与来自都柏林的球迷发生了冲突，双方恶语相向，最终吵作一团，当时的他并不适合首发出场。

尽管如此，他还是为红魔披挂上阵了，毫无意外，他在球场上表现得很挣扎且攻击性十足，因为他的宿醉和老哈兰德的盯防。

基恩在2002年的自传中写道:“从比赛一开始，他就一直盯着我，这让我很心烦。就在距离比赛还剩5分钟的时候，我实在受不了了，于是伸出腿想把他绊倒，但我并不是想故意去踢他。我知道这可能意味着一张黄牌，但是，该死的，他真的让我无法忍受了。”

不过，在“暗算”老哈兰德的过程中，基恩自己也受了伤，在做铲球动作的时候，他的鞋钉挂在了草皮上，造成了自己的左膝十字韧带撕裂。

但当时两位利兹联球员却不知道这一点，老哈兰德和他的队友大卫·韦瑟拉尔直接冲向基恩，并指责他躺在草地上是为了假装受伤而逃避裁判的处罚。

当时曼联已经用光了3个替补名额，基恩只能坚持踢完最后几分钟，但代价是他那个赛季提前结束了。

不过在之后的四年时间里，双方并没有再次爆发冲突，至少看起来是这样的。在接下来的四年里，哈兰德和基恩曾多次同场比赛，即使是在基恩加盟曼城之后，他们也没有在比赛中发生过任何冲突。

不过，在2000-01赛季即将结束的时候，基恩突然爆发了，而且是恶意的，决定为四年前的“不幸”受伤找回场子。

“我已经等得够久了。”基恩在自己的自传中写道。

在距离曼市德比结束还有4分钟的时候，曼联队长在一记可怕的铲球中，用鞋钉重重地踢在了挪威人的右膝上，并向老哈兰德“慰问”（咆哮）了一番。

“我终于狠狠地踢了他，”基恩承认。“我当时一心想着这件事，至于足球，它爱在哪就在哪吧。”

这场比赛的主裁判大卫·埃勒雷当即向基恩出示了红牌，但爱尔兰人并不在意，他早在裁判出牌之前就离开球场了。不过在回到更衣室之前，基恩俯身对老哈兰德恶语相向：“永远不要在我面前嘲笑什么诈伤，告诉一下你的朋友韦瑟拉尔，我还会找他算账。”

这些都是基恩在《基恩自传：我不是恶人》里面所说的话，实际上，基恩当时究竟对老哈兰德说了些什么，挪威人一直三缄其口。

“这很有趣。自1997年以来，他一次也没有直视过我的眼睛，”哈兰德当时告诉记者。“在德比战这样的比赛中，总是会发生些严重犯规，但基恩的那脚确实太过分了。”

“我不会告诉你他对我说了什么。我只能告诉你，他的那些话不太友好。我很庆幸在基恩踢来之前我就让自己的右腿离开了地面，否则他会给我造成更大的伤害。”

“下次和曼联比赛时，我必须多买一份保险。”

基恩因这一恶劣犯规而被英足总罚款5000英镑，并停赛三场。不过，当他在自传中承认自己的犯规是恶意报复时，他又被英足总罚款15万英镑，并被禁赛5场。

英足总在基恩的自传中发现了两项证据确凿的“罪名”，第一个是与这次犯规有关的，基恩对老哈兰德的放铲被认为“动机不当，带有明显的报复成分”。

至于第二项，他们指控基恩“涉嫌为了经济利益或报酬”在自传中发表了对该事件的描述。

后来，基恩承认，他之所以将这次犯规描述成自己是恶意报复这位同行，“目的是为了多卖几本书”。

不过，即使在那时，他也没有对这一次的严重犯规表现出一丁点悔恨之意。

他在2014年出版的另一本书《基恩自传：下半年》中写道：“老哈兰德绝对是一个仇敌，他令人厌烦且卑鄙无耻。我确实想抓住他教训一番，让他知道究竟发生了什么事。”

“我想打他一顿，然后站在他旁边说:接招吧，你这个笨蛋。我对自己的行为并不后悔，但实际上我并不想伤害他。”

因此，有了这样的流言，那就是基恩不仅踢伤了哈兰德，还结束了他的职业生涯。

不过，很显然，老哈兰德最终因伤病提前退役并非全赖基恩的这一脚，实际上，四天后，他还参加了一场挪威的友谊赛，并在下一场曼城对阵利兹联的比赛中出场了68分钟。

那年夏天，老哈兰德的确接受了手术，但动了刀子的是他的左膝，而不是基恩踢到的右膝。

2003年，当被问及基恩的犯罪对他的影响时，他告诉《每日邮报》:“我的膝盖仍然会很疼，这永远也好不了了，我不得不接受这件事。”

“是那次犯规结束了我的职业生涯吗？在那之后，我再也没有踢完过整场比赛，确实是这样。你不觉得这太巧合了吗？”

然而，尽管有老哈兰德和曼城要向基恩提起诉讼的传言，但实际上他们从未采取任何具体的法律行动。2014年，他在接受BBC Radio 5 Live采访时表示:“我并不会因他在那场或者其他比赛中踢伤我而责怪他。”

“我在意的是，他在他的第一本自传里表示，他就是要报复我。我不认为这是足球的一部分。”

紧接着，他又表示：“我并不怪他，我从没说过他终结了我职业生涯之类的话。那场德比是我在英格兰踢得最后一场完整的比赛，所以一切或许与他有点关系吧。”

不管老哈兰德因伤退役的原因是什么，事实是基恩在自己的职业生涯中确实犯过很多错，但终结他职业生涯的事情，并没有位列其中。