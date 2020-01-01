流言终结者:真的是丹尼斯·劳让曼联降级的吗？

这位金球奖得主在效力老特拉福德期间总共打进了237粒进球，但最令人难忘的却是他在对阵老东家时的一次无关紧要的进球。

马克·吐温曾经说过“永远不要让真相成为一个好故事的绊脚石”，1974年丹尼斯·劳让曼联降级，这是一个好故事，但我们却不必为之困惑。

这一点没有任何疑惑，丹尼斯·劳是老特拉福德的传奇。

1962年，劳以11万5千英镑(14万3千美元)的天价从都灵转会到了曼联。之后，他为红魔效力了整整11年，出场404次，打入237次进球。在曼联历史上，只有博比·查尔顿和韦恩·鲁尼的俱乐部进球比他更多。

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丹尼斯·劳曾与博比·查尔顿、乔治·贝斯特一同为红魔效力，而这三人组成的前场三叉戟也被世人称之为“曼联三圣”。

今天，他们的雕像就矗立在老特拉福德球场之外，“铜人”丹尼斯·劳使用着他最常用的庆祝方式：高扬右臂，食指指天。

尽管他是一位曼联传奇，但丹尼斯·劳最著名的一粒进球却是在对阵红魔的比赛中打进的。

这位苏格兰国脚在1972-73赛季结束后告别了老特拉福德，当时他只在联赛中出场了11次，打入了1粒进球，因为遭遇了伤病影响，这位曾经进球如麻的传奇射手开始“堕入黑暗”。

1973年夏天，他的恩师巴斯比离任，而新帅多切蒂对他并不感冒并想要将他送走。就这样，这位曼联传奇一怒之下加盟了自己在曼彻斯特的另一位旧主，曼联的同城死敌曼城。

不过球迷们对丹尼斯·劳加入自家球队的死敌并不怀恨在心。

当他在1974年4月27日跟随曼城回到老特拉福德的时候，他受到了热烈欢迎，这里的球迷依旧尊重这位曾为自己赢得过两次联赛冠军和一次欧冠的传奇名宿。

球迷们甚至比平时更加绝望地看着自己的球队被邻居击败。

当时的曼联在22支球队中排名倒数第二，联赛仅剩两轮，他们需要击败曼城，然后寄希望于排名第19的伯明翰被诺维奇击败。

将近57000人观看了这场史上最重要的曼彻斯特德比，见证了史上最具标志性的进球之一。

比赛还剩8分钟，双方仍是0比0平局，丹尼斯·劳巧妙地把弗兰尼·李的传球踢进了曼联的球门。

这是他经典的进球方式，几乎是用本能来完成，不过他并不能像往常一样把胳膊举在空中进行庆祝。他看上去显得很震惊，而非兴高采烈。

他后来向《每日邮报》承认:“我当时只感觉到了沮丧，那不是平时的我。”

“19年来我一直在努力进球，但这次我有些希望自己没能将皮球送入球门。我无法安慰自己。我不希望这一切发生。”

丹尼斯·劳感觉是自己让曼联降级了，这个故事也经常被人们以这种方式讲述。

但实际上，他的进球根本无关紧要。即使曼联赢了，也无法免于降级，因为他们保级的另一条件并没有达成，伯明翰击败了诺维奇，已经提前一轮保级成功。

然而，这对劳来说并不是什么安慰，尤其是自己职业生涯最著名的一粒进球竟然亲手送自己的老东家进入了乙级。

事实上，在2012年，他被问到对阵曼联的这粒进球究竟让他痛苦了多久时，他这样回答道：“这场比赛是多久以前的事了？这就是我给你的答案。这个话题总是突然被人们提起，它一直被人们讨论，我也因此被人们铭记。这是一种耻辱。”

考虑到这个进球是完全无关紧要的，人们一直这样提起是很不公平的，丹尼斯·劳，这位曼联传奇，不应该以这种形式被人们铭记。

真相真得没你想要的这么精彩。