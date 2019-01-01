流芳百世 葡萄牙体育考虑以C罗名字命名球场

葡萄牙俱乐部透露他们的前青训球员正在争夺一项巨大的荣誉。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多可能会有一个以他的名字命名的体育场，葡萄牙体育正考虑重新命名何塞·阿尔瓦拉德球场。

该俱乐部的主场目前以创始人何塞·阿尔瓦拉德的名字命名，自1956年以来一直如此。

但是经过这么长一段时间后，现任的葡萄牙体育主席弗雷德里克·瓦兰达斯正在考虑做出改变。

这名尤文图斯球星在1997年12岁的时候就加入了俱乐部，在那里他很快就被曼联看中了。

尽管他的职业生涯在葡萄牙体育并没有持续很长时间，但C·罗纳尔多为俱乐部留下了不朽的遗产。

瓦兰达斯告诉《都灵体育报》：“这是一个我们不会搁置的想法，这显然是一件我们会感到非常自豪的事情。克里斯蒂亚诺是——永远是——我们俱乐部历史上最杰出的象征之一。我们很自豪能与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多联系在一起，世界上最好的足球运动员的名字是与葡萄牙体育结合在一起的。就我们的年轻人而言，我们正努力把他的榜样留在学院里。”

C·罗纳尔多早期在葡萄牙体育的效力现在已经成为许多前队友眼中的传奇故事，因为他展现了自己的奉献精神——即使是在这么小的时候。

西班牙中场托尼托就是其中之一，他在今年早些时候告诉《米兰报》他在俱乐部的影响力有多大。

托尼托说：“在训练期间，他会把目标对准老球员。我对他说：‘冷静点，别做过头了。’我也会让他在训练中得到提升。”但我得在训练场上等上一个小时，因为他根本不想离开。我会敲着健身房的窗户说：‘得了吧，克里斯，该停下来了——时间不早了！’”

何塞·阿尔瓦拉德球场在世纪之交进行了重建，并于2003年重新开放，球场容量高于5万人。

重建后的第一场比赛是葡萄牙体育以3-1战胜曼联的那场著名的比赛，C·罗纳尔多在这场比赛中证明了他很快就会家喻户晓。