活该被淘汰！加图索怒斥米兰踢得不知所谓

米兰主帅加图索在球队被淘汰出欧联杯后，愤怒地指出球队踢得根本是一团糟。

根据意大利媒体Football-Itialia报道，输给奥林匹亚科斯无缘欧联杯淘汰赛之后，米兰主帅加图索对记者表示，如果球队出现了崩盘，它就应该被淘汰出局。

加图索对意大利体育台的记者说：“我感到非常失望，我们也要向在家中等待比赛结果的米兰球迷说一声抱歉。”

“在这样的比赛中，米兰创造了8个机会，但是却都没能把握住，然后就出现了问题，全面崩盘。”加图索说：“在比赛当中确实发生了一些争议的判罚，但是如果一再犯下愚蠢的错误，那么我们就应该被淘汰。”

“我们没有办法走得更远，我们让对手进入了状态，缺乏经验是我们面临的主要问题。“这没有什么借口可以找的，你可以说现场有人扔了额外的比赛用球，有人吹小喇叭干扰比赛，也可以说裁判惩罚了我们，但是我们在场上缺乏决心也是事实。”

米兰主帅看上去不想为失利找借口：“奥林匹亚科斯并没有给我们带来真正的困扰，直到一次角球防守中我们犯了错误，这是我无法理解的，随后我们表现得像是完全没有准备。我真的很愤怒，我们还需要做很多。”

“这场失败真的让我很难接受，我处于挣扎之中。”最后，加图索说：“我们必须分析比赛并找到我们输球的原因，而不是就此了事，我们打得还不错，却丢了3个球，因为我们的注意不集中。这非常伤人，但没有必要否认它带给我们的痛楚。”