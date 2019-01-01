洞察先机 吉格斯：索尔斯克亚早就知道曼联的问题

曼联名宿吉格斯表示，索尔斯克亚在接手曼联之前就经常关注球队的比赛，并且在现场看球的时候就发现了曼联战术中存在的问题。

曼联在1比0击败热刺后，取得联赛五连胜以及各项赛事六连胜。临时主帅索尔斯克亚成为俱乐部历史上首位达成此成就的主帅。

在温布利球场击败热刺的比赛成为他上任以来的第一次对阵豪强球队的考验，比赛过程和结果都受到了外界很高的赞誉。曼联名宿们也纷纷对索尔斯克亚的战术运用给出了很高的评价。

现任威尔士国家队主帅吉格斯表示，索尔斯克亚在接手曼联之前就已经在关注球队的比赛。他们一起在老特拉福德现场观看了曼联迎战尤文图斯的欧冠小组赛，挪威人在那个时候就曾指出球队战术中存在的问题。

吉格斯说：“首先就是让球员们恢复自信，让他们意识到自己很出色。这其实就像打高尔夫一样，只需在比赛中做一些微小的调整，而这些问题可能外界都已经看到了。”

“索尔斯克亚在接手球队之前来看过几场比赛，我就坐在他旁边，他指着球场对我说：‘看看边后卫，他们的站位不够高’。”



“那是我们之前熟悉的战术，是曼联应该要踢出的战术。‘你进两球，我们进三球’，我认为他已经将这种观念灌输给了球员，那就是我们需要进球，我们需要进攻，如果我们能在球场上筑起更高的防守阵线，那么需要解决问题的会是对手。”

球队的连胜让曼联球员们的信心发生改变，让那些与曼联交手的球员们的心态也出现了变化。



吉格斯补充说：“突然之间，对手们的心态发生了改变，从‘这是曼联，今天我们或许有机会’ 变成了 ‘我们需要防守，我们要退得更深’。”



“曼联的锋线球员，无论是首发还是替补，都发挥了作用，比如桑切斯和卢卡库。曼联已经有强大的火力，他们可以与英超任何一支球队抗衡。”