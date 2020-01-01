洛里：球队还未走出欧冠决赛失利阴影 凯恩已恢复健康

托特纳姆热刺经历了艰难的12个月，他们的队长一直在思考他们失去状态的原因

乌戈·洛里认为上赛季欧冠决赛的失利和缺乏稳定性是热刺在2019-20赛季陷入苦苦挣扎境地的原因。

一年多以前，热刺还进入了欧洲顶级联赛的决赛，但最终在马德里以0比2被利物浦所击败。

从那以后发生了很多事情。去年11月，毛里西奥·波切蒂诺被解雇，当时热刺在英超联赛中排名第14，而穆里尼奥的到来扭转了局面。

其他球队

但从目前的结果来看，这一切导致的后果是喜忧参半的，托特纳姆热刺已经退出了所有冠军争夺，目前他们唯一能够争夺的只有联赛前四，获得下赛季的欧冠资格。

当被要求解释热刺的失败时，洛里说:“哇，这很难解释。上个赛季，我们在欧冠联赛中取得了令人难以置信的成绩，不过最终我们还是以失败结束了那个赛季，但你没有从这个赛季中恢复过来，你就必须去开始一个新赛季。”

热刺状态的不稳定其中一部分的原因是受到了伤病问题所困扰，洛里自己也因为肘部脱臼错过了三个月的比赛，而他们的明星前锋哈里·凯恩和孙兴慜也将错过2019-20赛季剩下的比赛，如果不是新型冠状病毒疫情爆发为他们带来了额外的球员恢复时间的话。

洛里解释说:“事情的积累导致了现在的局面，当然还有很多球员受了伤，除此之外，我们还更换了主帅。有时候，在某个季节，你会事事不顺。”

热刺距离欧冠积分榜仅差7分，目前联赛还剩下9场，在联赛恢复以后，他们将坐镇主场对阵第五名的曼联。

洛里正在享受一个全新的开始，并欢迎凯恩的回归，以提振他们萎靡不振的野心。

“这就像一个新的赛季即将开始，”洛里表示。“我们确实不是最好的球队了，但这也已经成为了过去。”

“这支球队看起来和几个月前有所不同。我们都恢复了健康，这和之前有很大的区别。”

“凯恩已经准备好了。在他心里，他已经准备好了，这是最重要的。他从严重的伤病中恢复得非常好，他真的很期待重返赛场。”

“每个人都知道他的目标，他的野心和他的求胜心。我们都需要不断登场来达到我们的最佳水平，但我们要面对的对手也是如此。”

“凯恩现在的状态很棒，就像我们所有人一样，他正在等待新赛季的开始。”