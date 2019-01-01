洛里：热刺要在欧冠历史上留下烙印

热刺队长洛里去年夏天捧起了世界杯冠军奖杯，他希望在周六能够再度捧杯。

雨果·洛里希望帮助托特纳姆热刺在欧冠历史上“烙上”他们的名字，他的目标是连续第二年举起一座重大奖杯。

已经带领法国队在2018年俄罗斯世界杯上夺冠的洛里，若能在周六在马德里击败利物浦，他将捧起第二座重大的冠军奖杯。

“首先，能成为这支成功球队的一员是我的荣幸，”洛里在赛前新闻发布会上说：“赢得世界杯是一个巨大的成就，没有队友的帮助是不可能的，欧冠决赛也是这样。我觉得我是一个拥有很多荣幸的人，但是最困难的事情就在我们面前——明天的比赛。”

“我们希望尽一切可能赢得冠军，并在欧冠的历史上留下印记。”

洛里强调了对阿贾克斯的逆转胜利，那是他在热刺职业生涯中最精彩的时刻，当时他们在下半场以0-2落后。

“(团结的)最好例子是赛后在阿姆斯特丹。这是我们热刺生涯中最好的时刻之一。很明显，我们希望明天比赛后能有一个更好的时刻。作为一名职业运动员，我认为享受你的工作方式很重要。”

与此同时，中场球员哈利·温克斯认为热刺首次在决赛中的亮相证明了在毛里西奥·波切蒂诺的带领下，俱乐部取得了多大的进步。

这位英格兰国脚在接受媒体采访时表示：“这是一个盛大的时刻，不仅对所有相关人员，对俱乐部和球迷来说都是如此。”

“这表明托特纳姆作为一家俱乐部已经走了多远。对所有参与其中的人来说，这将是一个非常特别的夜晚，对所有人来说都是一个非常激动人心的夜晚。”