洛里孙兴慜否认热刺在穆帅治下不和传言

在周中对阵诺维奇的比赛中，热刺的两名球员给了葡萄牙人主教练很大的支持。

尽管有传言说更衣室里的气氛越来越紧张，但洛里和孙兴慜坚称热刺队完全支持穆里尼奥。

穆里尼奥在接替毛里西奥·波切蒂诺成为主教练后，在他的头七场比赛中赢了五场，但圣诞节期间的比赛结果一度变得更糟。

在12月15日客场2-1击败狼队之后，热刺在接下来的8场比赛中只赢了2场，上周末0-0战平沃特福德，这也是他们最近的一次未能取胜。

不过，在周三的比赛中，凭借德莱·阿里和孙兴慜的进球，他们重新找回了胜利的感觉，在主场2-1战胜了垫底的诺维奇。

这一结果使得托特纳姆热刺上升到了英超联赛的第六位，与积分榜第五的曼联平分，仅落后目前占据冠军联赛最后一席的切尔西6分。

然而，有消息称，许多热刺球员对穆里尼奥务实的战术方法和训练方法感到不满，他对待夏季签约的唐吉·恩东贝莱的态度也受到了质疑。

葡萄牙人公开批评了法国人的健康状况，同时也被迫否认了后卫丹尼·罗斯的问题，他后者在对阵沃特福德的比赛中被排除在了阵容之外。

当被问及在战胜诺维奇后托特纳姆阵营内的情绪时，洛里否认了球员和教练之间有任何不安定的说法，他说：“气氛很好。”

“我可以告诉你，所有的球员都准备为新教练和他的员工而战。”

孙兴慜也附和道：“每个人都很开心，工作很好。我们是一个积极向上的群体。”

“当然，我们想要更好的结果，我们需要更多的积分，但是我们非常高兴。难以置信的快乐。”我们很幸运有这样一个积极的团队。”

洛里继续将穆里尼奥描述为“世界上最好的教练之一”，同时坚持认为这取决于球员们在球场上的行动。

他告诉天空体育：“在赛季中期到来并不容易，但这对我们来说是一个很好的机会。”

“穆里尼奥是世界上最好的教练之一，也是过去20年来最成功的教练之一。”

“作为一名球员，我可以说他是一名出色的教练。他是来帮助我们的，但与此同时，我们需要把彻底信任他和他的员工。”

热刺现在将把目光投向周六足总杯第四轮对阵南安普顿的比赛，8天之后他们将在主场迎战曼城。