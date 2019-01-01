洛里受伤担架下场 伤情严重恐断肘

在客场对阵布莱顿的比赛中，洛里奋力接对手传中时不慎重伤。

当时，这位法国门神在接对手的一个常规传中时不慎脱手，布莱顿球员莫帕跟进捡漏顶进空门。这粒失球也使得热刺队0:1落后对手。

之后洛里在落地时通过直播镜头可以明显看到他的痛苦表情。很快医护人员便进场给他戴上了氧气面罩并用担架将他抬出场外。在经过了很长一段时间的比赛中断之后，热刺二号门将扎加尼加替补出场。

根据BT体育报道，在担架上时洛里依然在痛苦的尖叫，医护人员不得不给他注射吗啡。他被紧急送往医院做进一步的治疗。

尽管目前仍然没有确诊，但是看上去这位法国门将在落地的时候伤情严重，很有可能是骨折。

这次严重的意外受伤以及接下来的失球都发生在开场第三分钟。这也是布莱顿历史上的英超联赛最快进球记录。

在得知洛里受伤的消息后，曼联门将德赫亚很快在推特上发了一个祈祷的表情以表达对热刺队长的支持。

很快，无心恋战的热刺队便遭遇了第二个丢球，布莱顿球员康纳利顺利收获他本赛季的首粒入球。

下半场爱尔兰小将康纳利梅开二度，最终帮助布莱顿锁定胜局。

在本周二的欧冠联赛中，波切蒂诺的球队刚刚以2-7的悬殊比分被拜仁慕尼黑队狂屠，而今则是赔了门神又折兵。这一周对热刺队来说可谓暗淡至极。