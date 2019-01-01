洛里公布伤情更新：目标定为一月份回到热刺

这名32岁球员在10月份肘部骨折后，预计在圣诞节前不能参加比赛。

托特纳姆热刺队门将洛里在上个月0 -比3输给布莱顿的比赛中肘部骨折，他计划在明年1月复出。

这位法国国脚当时显然是在极度的痛苦中被抬走的，在手术后他不得不暂时坐在看台上。

他在周三见证了曼丹达的进球，当时法国队在法兰西体育场以2比1战胜了摩尔多瓦，从而晋级2020年欧锦赛。他在赛后向媒体通报了自己最新情况。

他说：“一切都很好，危险总是存在的，但我的目标是为一月份做好准备。不管是上旬，中旬还是下旬，我都不知道。在任何情况下，我都会花时间来确保我已经痊愈了，我可以回到最佳状态。”

“我也在利用这段时间让自己重生。我从来没有离开球场这么久，所以这是一种新经历，但我积极地对待它，我利用这段时间陪伴我的家人和孩子。”

“我得到了很好的照顾，我们正在平静地前进，一切都已按部就班地进行了。现在，我们必须把重点放在康复、加强、逐渐获得灵活性和信心上。”

同时，这位32岁球员很高兴见到国家队队友，在见证他们获得了胜利,力压土耳其排在H组头名后者在当天早些时候0比0与冰岛战平，他们获得了和法国一起参加2020欧洲杯的资格。

他说:“与队友见面总是一件愉快的事，当然，他们获胜了，尽管很困难。”

在对阵摩尔多瓦的比赛中，法国队因朗格莱的失误而落后，但在客队门的一次失误使得瓦拉内头球破门，法国队追平了比分。世界冠军得主吉鲁罚进迪涅赢得的点球，在最后时刻锁定胜局。

法国队将在周日客场迎战阿尔巴尼亚队，而洛里的下一场比赛将是回到热刺比赛，热刺将在1月的转会窗口期间对阵南安普顿、利物浦、沃特福德和诺维奇，洛里希望在这段时间复出。