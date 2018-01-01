洛里：伦敦德比输球成动力 联赛杯上誓复仇

热刺将于周中前往酋长球场与阿森纳在联赛杯四分之一决赛中交手，在英超联赛的北伦敦德比中，热刺2比4不敌枪手，但是队长洛里却非常有信心的表示，联赛中的失利已经成为动力，他们将在联赛杯中完成复仇。

北京时间12月20日凌晨，热刺将重返酋长球场，在联赛杯四分之一决赛中与阿森纳再次交手。波切蒂诺的球队在本赛季联赛中第一次造访酋长球场时2比4不敌埃梅里的枪手，铩羽而归。

不过队长洛里认为热刺在联赛首回合的北伦敦德比中表现得很出色，他们一度2比1反超了比分。尽管联赛杯的激烈程度无法和联赛相比，并且双方在联赛中也是争夺欧冠区名额的直接竞争对手，所以双方很可能会进行球员轮换，但是洛里并没有放松，并表示联赛失利已经成了热刺前进的动力，他们会在客场复仇阿森纳。

“或许在几周前的联赛中的失利对我们是一件好事，因为那给了我们更多的动力，”洛里告诉记者。

“再没有什么比输球更糟糕的感觉了。但是你会努力对失利进行分析，做出改进，并希望未来不再重复这样的错误。如今再次面对阿森纳，这是我们的绝佳机会，我们会全力以赴争取晋级半决赛。”

“每一场失利都会让人感到受伤，不过我们在那场联赛中也曾2比1领先阿森纳，他们这个赛季的确发挥得非常出色，是一支难以击败的球队，但是我相信我们有实力淘汰他们。”

“我们必须重视每一项赛事，不管是联赛还是联赛杯，这一点很重要。”

“在整个赛季中，球队当然会有侧重点，但是这是一场联赛杯，如果你想染指冠军，从这场四分之一决赛中晋级是最好的机会。”

“当然，这还是一场北伦敦德比赛事，这样的比赛从来不需要额外的动员，我们都知道这样的赛事对于球迷和俱乐部意味着什么。”