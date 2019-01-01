洛萨诺半场梅开二度伤退 直接送医院检查

墨西哥人在与格罗宁根的比赛中上场时间不到45分钟，但他仍然完成了梅开二度。

埃因霍温墨西哥球星洛萨诺在周六2:1战胜格罗宁根的比赛中被担架抬下场，拉响了伤病警报。

洛萨诺在这场荷甲比赛中早早完成了两粒进球，但是在半场哨声响起前由于疼痛退出了比赛。

他与格罗宁根的蒂姆·汉沃克发生冲突后无法继续比赛，埃因霍温将这位23岁的球员送往医院以排除严重受伤的可能性。

“他们正在医院对他进行检查，这是一个严重的撞击，现在我不能提供更多的信息。”埃因霍温主教练范博梅尔在终场哨响后告诉记者。

“看起来不太好。我不知道确切的诊断是什么。他们现在正在看具体的报告。”

在受伤之前，洛扎诺的双杀让这位墨西哥国脚在本赛季19场比赛后打进13球。

在2017年夏天从他的第一家职业足球俱乐部帕丘卡转会到埃因霍温之后，他现在只差4球就能与他在埃因霍温的处子赛季的17球记录持平。

据报道，他多产的状态增加了欧洲豪门对他的兴趣，从英超到意甲。但是他的教练表示球员不会在一月转会离开。

这位墨西哥球星本月还获得了2018年中北美足球先生的个人荣誉。

他令人印象深刻的进球记录也帮助埃因霍温在荷甲积分榜上领先第二名5分，最接近他们的对手阿贾克斯将在周日对阵费耶诺德。

到目前为止，埃因霍温在国内的19场比赛中赢了17场，只输了一场，这让人们更加希望他们能够卫冕上赛季的冠军。