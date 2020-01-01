洛杉矶季前赛与秘密派对：曼城首夺英超冠军的故事

八年前，曼奇尼的球队以最具戏剧性的结局获得了冠军，但成功的种子早在之前一年的夏天就已经播下了。

八年前的今天，阿圭罗在赛季最后一天伤停补时阶段的制胜一球，将联赛冠军从曼彻斯特的红色阵营拉到蓝色，这是一个赛季最令人难以置信的结局。

你会如何庆祝英超历史上最伟大的时刻？

“我连续五天出去庆祝。”曼城后卫、冠军得主米卡·理查兹告诉够力足球：“我不是一个大酒鬼。但我可能每晚只睡两个小时。我几乎什么都喝，因为我简直不敢相信。”

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自那以后，曼城已经赢得了三个英超冠军，每一个都以自己的方式令人难忘；在2014年和去年的最后一天击败利物浦，瓜迪奥拉的风格和2018年的百分夺冠。但对于许多球迷来说，2012年的成功将永远是最特别的。

理查兹说：“没有对他们的不敬，亚亚和席尔瓦——他们总是会赢的。但作为一名14岁就进入青年队的年轻球员，赢得英超冠军……你无法用语言来描述。简直不可思议。”

“我和朋友们出去了。我记得几年前曼联和费迪南德都拿着他们的英超奖牌到处走。所以那天晚上我出去了，我确保我把我的英超奖牌给所有人看。”

理查兹相信10个月前在洛杉矶进行的季前赛帮助他们团结在一起，为第一个冠军头衔做好了准备。

他回忆道：“我认为这一切都始于我们在洛杉矶的时候。从那时起，我们就有了一个亲密无间的团队。通常在季前赛，你不是在最好的状态，在训练之后，你只想回到房间放松一下——看一些电影或者别的什么。”

“但因为我们在洛杉矶，所以我们冒险出去，作为一个团队走得更近了。这真的帮助我们赢得了英超冠军。”

“前一年我们赢得了足总杯，这显然对我们很有帮助，但从季前赛开始，我们对彼此的信任就更深了，因为我们不仅仅是在球场上认识了彼此。”

理查兹对这个赛季的贡献是巨大的——在那个赛季几乎三分之二的比赛中首发。但是萨巴莱塔在赛季最后阶段占据了首发位置。

时任曼城主帅罗伯托·曼奇尼非常迷信，当他的球队取得成功时，他不喜欢改变任何事情。这位意大利人也是个虔诚的教徒，他在阿提哈德球场为曼城赢得冠军而祈祷，并在西装口袋里装了念珠。但这并没有阻止他在曼城落后QPR时爆粗。

“每个人都看过他骂每个人的视频！”理查兹笑着说：“一切都进行得很顺利，他只等着对阵一支球队的那一刻，我们应该会踢出6-0或7-0的好球。”

“在那场比赛中，我们有20个角球，但我们没能命中目标。所以每个人都说‘我们已经输了’。当我坐在板凳上的时候，我感觉到了这一点。”

“我想：‘我简直不敢相信。这又是典型的老曼城吗？’一切都是慢动作。”

当然，最后一切都变好了。哲科在伤停补时扳平了比分，阿圭罗的绝杀令人难忘。