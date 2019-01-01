洛夫伦透露克洛普的小细节：他让我们开始相信

这位德国教练已经把俱乐部带回到大舞台，但他在幕后的影响同样重要。

利物浦后卫德扬·洛夫伦透露了尤尔根·克洛普自2015年来到俱乐部以来的“小细节”。

克洛普在上赛季的欧冠决赛中结束了他的冠军荒，目前他的球队在英超联赛中也以6分的优势领先。

当克洛普在球场上改变了利物浦的同时，洛夫伦透露，德国人在过去四年里在球场下的影响力也同样重要，因为球员们很快就接受了他在安菲尔德的理念。

“四年了吗？我老了。”洛夫伦在欧冠4-1战胜亨克后说：“当他说‘从怀疑者到信徒’时，我们开始相信。他改变了俱乐部的一切，从说‘早上好’这样的小细节，到每个人清理桌子。这些细节的某些部分在某些俱乐部是缺失的。事情很简单。拿食物来说的，他带来了这些职位上最好的人，他知道他在做什么。我想，在我这个年纪，我们已经长大了，当你看到年长的人时，你会说‘早上好’。这关乎尊重。当你在球场外有这种感觉时，你在球场上也会有这种感觉。”

上赛季在联赛中落后卫冕冠军曼城一分之后，洛夫伦坚信利物浦已经吸取了重要的教训，并且有信心在这个赛季走到最后。

“有了进步，有了信念，有了团队的努力，你可以实现任何事情。这就是克洛普告诉我们的。”他说：“最困难的部分是当你站在最高处时，你还要保持在最高处。我们从过去几年的错误中吸取了教训。我认为我们走在正确的道路上。”