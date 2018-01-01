洛夫伦期待红军不败完成赛季：就像阿森纳那样

如果枪手能做到，那么为什么克洛普的红军做不到呢？

本赛季英超还没有过半，但是利物浦中后卫洛夫伦表示红军有信心在整个赛季都保持不败。

克洛普的球队在17场联赛中取得了14胜3平的战绩，目前在积分榜上领先曼城1分。

尽管利物浦仍需在21场英超联赛避免失利，才能与2004年的阿森纳一样保持不败。但洛夫伦认为3:1战胜曼联就可以表明红军能够与枪手在那个著名赛季所取得的成就相媲美。

洛夫伦说：“阿森纳曾经做到过，所以为什么我们不能？”

“我想说（战胜曼联）是个不错的成绩，希望我们能够直到赛季结束都能保持不败。”

“当然这是个挑战，但也是我们想要的，也是我们来到利物浦的原因，因为我们知道我们能做到。”

尽管在12月9日曼城0:2不敌切尔西之后，利物浦已经成为了联赛的领头羊，但他们仍然只是继瓜迪奥拉之后最有希望夺冠的球队。

洛夫伦承认曼城的实力，以及他们在上个赛季令人惊叹的冠军争夺，但他认为本赛季的冠军争夺战将会持续到最后一刻，热刺甚至都将会成为夺冠的有力竞争者。

他说：“我不确定曼城有任何弱点。去年他们以19分的优势夺冠。即使输球了，他们也知道如何调整自己。去年他们也输了一两场比赛，尽管如此，他们还是领先了19分。”

“这在(本赛季)没有任何意义。在我们和他们面前还有很多比赛，这将是一场势均力敌的竞赛，而且不仅仅是曼城，热刺也只落后几分而已。”

“你不能坐着且很享受，然后说：‘我们领先所有球队五、六分’。这样是不行的，每一场比赛对我们来说都是一场决赛。”

红军将有机会在周五晚对阵狼队的比赛后暂时将榜首领先优势扩大到4分，然后曼城将在周六主场对阵水晶宫。