洛夫伦：希望利物浦作为一支最佳球队被人们记住

这名后卫支持他的球队继续获得国内和欧洲的冠军，就像瓜迪奥拉带领下的巴塞罗那一样。

德扬·洛夫伦希望尤尔根·克洛普的利物浦能像瓜迪奥拉的巴塞罗那一样被重视，相信他们能留下一笔遗产，让他们成为一支史上最出色的球队。

如果他们能保持目前这个势头结束这个赛季，那么许多纪录将会被打破，但是洛夫伦警告他们的对手，利物浦在未来仍然会“贪婪”地追求更多。

洛夫伦告诉天空体育：“我从尤尔根开始执教就在这里，花了很长时间，两到三年的时间来建立一切。”

其他球队

“比如说，我们今年爆发了——甚至是去年——但我们以一分之差错过了（英超冠军）。”

“现在我们相互理解了，我们需要什么，我们想要什么。我尤其希望人们记住我们，也许就像巴塞罗那在四年时间里赢得了大约20座奖杯一样。”

“我们为什么不这样做呢？我认为我们可以做到，我希望我们作为一支最好的球队被人们记住，不仅仅是今年，而是很多年。”

“我们仍然饥饿，仍然贪婪，这就是为什么我们特别诚实。”

“我认为现在很多球队都在22分的领先优势下放轻松，但我们并不关心这22分。我们只是专注于一场又一场的比赛，我认为这是做到最好的最简单的方法。”

“对年轻人来说，这也是一个很好的经验，你要明白，即使你处于领先地位，你仍然需要努力工作，就像你在积分榜中间或在最后一个位置一样。”

利物浦将在本周六回到英超联赛，届时他们将客场挑战垫底的诺维奇。