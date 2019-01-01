洛夫伦：压力不会影响利物浦 我们习以为常

克罗地亚后卫相信红军上赛季的表现将会帮助他们再次挑战奖杯。

德扬·洛夫伦认为利物浦的团结和经验使他们在上个赛季夺得欧冠冠军后，很有可能在本赛季再次争夺冠军。

在2018-19赛季结束之前，利物浦一直在两条战线上作战，在以2-0击败托特纳姆热刺后，他们第6次捧起欧洲冠军杯。

如果红军再一次面临挑战的话，2019- 2020赛季的赛程将会很紧张，人们普遍担心大量的比赛会影响球队的胜算。

但是即将在安菲尔德度过第六个赛季的洛夫伦说，他从来没有像现在这样对成功充满信心。

“考虑到我们已经在一起踢球的时间，已经习惯了每周的比赛带来的压力——每三天就有一场比赛——我们做到了。”这名后卫在俱乐部网站上说：“有很多球员留在了这支球队，这非常重要。如果我们在接下来的几年里保持这种专注，我们可以回顾上个赛季，并希望赢得更多的奖杯。我们是一支具有独特特点的球队，拥有出色的个人球员，他们可以在一秒钟内改变比赛。”

洛夫伦上赛季在英超出场13次，在欧洲赛场上出场3次，尤尔根·克洛普固定了维吉尔·范戴克和乔尔·马蒂普的中卫搭档。

在利物浦最近的季前友谊赛中，有10名球员替补出场，他是其中之一。

洛夫伦和范戴克、特伦特·亚历山大-阿诺德、安迪·罗伯逊组成后防线，但是年轻球员哈利·威尔逊和里安·布鲁斯特的进球并不能阻止球队的失利。

尽管有这样的结果和一些炎热的天气，洛夫伦仍然享受着利物浦在美国的季前赛。

“我们适应一切。”他补充道。“对我们来说，与强队比赛是一次重要的旅行。在炎热中比赛和适应是一个挑战，没有容易的对手。但这关乎我们的性格，我们已经习惯了。这太棒了，来到美国，看到这么多球迷支持我们，我总是很高兴。很荣幸来到这里。”