洛佩特吉首发选择障碍 前锋小豌豆：喜闻乐见

这位墨西哥国脚在周日打进了他本赛季的第一个西甲进球，他希望自己能留在首发阵容中。

塞维利亚前锋埃尔南德斯在周日对赫塔菲的比赛中攻进其第一个西甲进球，他希望他的表现能能让主教练洛佩特吉出现选择困难。

这名墨西哥国脚在西甲第70分钟的时候击破了对方顽固的防守，随后卢卡斯·奥坎波斯在比赛最后时刻的一脚射门将比分锁定在2：0。

这位31岁的球员是在赛季开始前从西汉姆联转会而来，目前在西甲只获得两次首发机会，出场顺位在德容之后。

但是在打开了进球账户后，这位前皇家马德里球星表示，他打算在庆祝球队取得积极成绩的同时，希望洛佩特吉更经常地将他写进首发名单中。

小豌豆说：“从我还是个孩子的时候，我的父亲和我的教练就告诉我，最重要的机会就是下一个机会，因此，我一直在努力寻找破门机会。”

“我脑子里想的是，我们难以打破僵局。赫塔菲是一支非常难对付的球队，比赛进程也很艰苦。”

“我真的很高兴这个进球终于到来了，我们凭借奥坎波斯的一个漂亮进球锁定了胜利。”

“在比赛的大部分时间里，我们都能表现出我们的实力。而且，我们的防守很好，我们再一次保持了零失球——而这一次我们能够在此基础上收获了两球。”

“一切都进行得很顺利。我们正在提升，我们希望继续这样。”

在谈到位置竞争时，小豌豆补充道:“当我第一次在欧洲比赛中进球时，我就知道人们会期待这场辩论。”

“然而，德容很高兴，我也是。我们所做的一切都是为了球队，让教练头疼是件好事，每支球队都希望他们的前锋全力以赴。”

塞维利亚仍然在西甲联赛中处于令人兴奋的激烈竞争中，他们和巴塞罗那、皇家社会以及马德里竞技均与领头羊格拉纳达的差距仅为1分。