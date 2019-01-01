泰勒·哈伍德-贝利斯：打动瓜帅的曼城后防新星

这名17岁的后卫在俱乐部的季前赛中表现的冷静给人留下了深刻的印象，他被认为有机会进入一线队。

当瓜迪奥拉在阿提哈德球场向成千上万的球迷亮相成为曼城新主帅时，与他同台的是许多代表俱乐部价值观的人物。

其中包括一线队球员伊赫纳乔、女子队长斯蒂芙·霍顿和一名来自青训学院的14岁青涩男孩，他的名字叫泰勒·哈伍德-贝利斯。

瓜迪奥拉三年前对球迷说：“我来到这里的原因之一就是知道他们在青训学院的表现有多好。对我来说，看到这些年轻的球员，想象他们有一天能加入我们的一线队，真是太棒了。”

这名少年现在比曼城主帅高了几英寸，在季前赛和曼城处于防守伤病危机的时候给人留下了深刻的印象，现在他确实也在一线队训练。

哈伍德-贝利斯的一线队处子秀可能会比预期的要早，因为他将继续给瓜迪奥拉和他的幕僚留下深刻的印象，以填补拉波尔特和斯通斯受伤的空缺。

这名17岁的球员是为数不多的被选中参加曼城亚洲季前赛的一年级青训球员之一，以获得一线队的经验，这是在青训学院院长杰森·威尔科克斯和前巴塞罗那教练鲁道弗·博雷尔的建议下进行的。博雷尔曾培养了莱昂内尔·梅西和安德烈斯·伊涅斯塔等人。

哈伍德-贝利斯的能力很快变得清晰起来。

在训练中，这名斯托克波特出生的年轻球员在球场外保持着安静和礼貌的同时，在场上与大卫·席尔瓦和拉希姆·斯特林等人并肩作战。

在南京对阵西汉姆的首场比赛中，他和拉波尔特一起首发出场，并打满90分钟，帮助球队最终以4-1的比分获胜，他的冷静和成熟让一线队教练们惊讶不已。

即使有了哈伍德-贝利斯在后防，曼城在后场控球的理念也不会改变。曼城青年队的体系与成年队一脉相承，这让他在球队体系显得非常自在。

他很高兴在紧张的情况下，在西汉姆前锋的压力下拿住了球，与罗德里和拉波尔特进行短传配合，同时他也以瓜迪奥拉的风格帮助曼城从后防线组织。

由于斯通斯在随英格兰国家队征战欧洲国家联赛后缺阵，哈伍德-贝利斯在防守和控球信心方面取得长足进步，他看起来已经是一个现成的合格替补。在季前赛的剩余时间里贡献同样令人印象深刻的表现之后，哈伍德-贝利斯继续吸引眼球。

“我印象深刻。”瓜迪奥拉说：“我不太了解他，但在中国的季前赛中，泰勒非常棒。”这种情况在他回到曼彻斯特后还在继续，他在训练中继续保持着激情，渴望向教练学习。

哈伍德-贝利斯将和西班牙年轻的中后卫埃里克-加西亚一起参加周二联赛杯对阵普雷斯顿的比赛，瓜迪奥拉在拉波尔特和斯通斯缺阵的情况下轮换阵容。他的机会可能比预期来得更早，但他在队内出现伤病之前就已经是瓜迪奥拉考虑的一部分。

当文森特·孔帕尼在夏天离开俱乐部的时候，曼城主帅渴望用一名经验丰富的中卫替换他的队长，并且在后防线上有控球的能力。

曼城希望得到莱斯特城的哈利·马奎尔，但拒绝卷入与曼联的竞购战，最终他以8000万英镑(1亿美元)的价格转会到了老特拉福德。瓜迪奥拉和足球总监贝吉里斯坦都被鼓励采取这样的立场，因为他们知道有两名潜在的球星将会从他们的青训学院毕业。

加西亚已经在上赛季的联赛杯上给人留下了深刻的印象，他在今年夏天作为队长带领西班牙U19出征U19欧洲杯。而当哈伍德-贝利斯的出现更是为曼城后防的未来带来双保险。

作为曼城U18进入青年足总杯决赛的一部分，这对组合已经形成了强大的合作关系，而哈伍德-贝利斯在上赛季对阵新晋英超球员邓肯·沃特莫尔和林登·古奇时也展现了他的潜力。

身高6英尺2英寸（1.88米），肌肉发达，他似乎已经准备好登上台阶了。他在同龄人中一直表现出色——作为一名英格兰学生代表青年国家队出场20次，并在U16和U17国家队担任队长。

他在8岁的时候加入曼城，和他的队友菲尔·福登一样出自斯托克波特铁路少年联赛。

和福登一样，曼城不会催促他在一线队过快成长，而他本赛季将在青年欧冠中扮演重要角色——上赛季他16岁时就在这项赛事中进球。

但曼城不希望他们的青训营成为一条生产线，为其他地方的球队培养有前途的年轻人。与在其他人相比，哈伍德-贝利斯更有机会在众星云集的曼城阵容中占据一席之地。