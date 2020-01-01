注定发亮 小罗：梅西不需要得到我的任何东西

经常有人说小罗在巴萨时把梅西放在自己的羽翼之下，但是小罗强调他的影响力很小。

罗纳尔迪尼奥相信莱昂内尔·梅西在巴塞罗那的时候并不需要他的任何帮助。

这位2002年世界杯的冠军球员在2003年来到了诺坎普，当时年少时的梅西正在这家俱乐部踢球，他开始努力进入巴塞罗那的一队。

在阿根廷人的第一个成年队进球中，罗纳尔迪尼奥获得了一个漂亮的助攻，随后两人进攻三区碰出火花，形成了强有力的配合。

巴西人似乎帮助梅西在巴塞罗那站稳了脚跟，但他坚信自己的影响力是不必要的，他的队友总是注定要发光发亮。

“当我刚到巴塞罗那的时候，已经有很多人说梅西是个很突出的孩子。”罗纳尔迪尼奥在接受《Panenka》杂志采访时表示。

“那时我们是朋友；我们开始一起踢球，我们相处得很好。他来的时候和其他人都不一样，我们和里杰卡尔德谈过，所以他来和我们一起训练——一切都很快。”

“我很幸运，给了他第一个进球的机会。随着时间的推移，很高兴看到有人一开始和你很亲近，然后征服了世界。”

“我们一直很亲密。我们学到了很多东西，他教我西班牙语，我教他葡萄牙语，但有了球，我们完全能理解对方。”

“我对他的冷静感到惊讶。这就是我喜欢他的地方；他从不惹麻烦，他总是和他的家人以及最亲近的人在一起。”

“莱奥（梅西）什么都有，他不需要我的任何东西。”

罗纳尔迪尼奥在巴塞罗那度过了5个赛季，赢得了2个西甲冠军，并宣称里杰卡尔德是他职业生涯中最好的教练。

“他是一个优秀的教练，一个非常安静的人，是我共事过的最好的教练。”小罗这样评价荷兰人：“他什么都知道，因为他踢过最高水平的比赛，这让我们很轻松。”

“他让我们做的每一件事，他都已经做过了，所以他用非常简单直接的方式告诉我们。”

“他给了我很多踢足球的自由。当我们没有球的时候，我们也必须履行我们的义务。但当我们拥有它时，他让我感到完全的自由。”