波谲云诡 梅西对巴萨社交媒体丑闻曝光感到惊讶

有传闻称巴塞罗那雇佣了一家公司来玷污他在社交媒体上的形象，阿根廷前锋对此感到震惊。

莱昂内尔·梅西表示，他对巴塞罗那社交媒体丑闻的曝光感到惊讶。

这周在西班牙发布的消息称，巴塞罗那雇佣了一家公关公司来建立社交媒体账户，这将提升俱乐部主席巴托梅乌的声誉，同时也玷污了与巴萨有关的一些人物，包括梅西、杰拉德·皮克、哈维和前主教练佩普·瓜迪奥拉。

巴塞罗那周一发表声明否认了这些报道。尽管他们承认雇佣了I3 Ventures公司，但巴萨坚持认为该公司“与上述账户没有任何关系，如果任何关系被曝光，俱乐部将立即终止合同协议，并采取任何必要的法律行动来保护他们的利益。”

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随后，巴托梅乌称他们雇佣该公司诋毁任何人的说法“完全错误”。

梅西表示，这些报道出来后，巴托梅乌与球员进行了交谈，并解释了情况，但这位阿根廷偶像不确定这些报道是否属实。

“我真的有点吃惊，因为我不在这里，我只是在旅行。当我回来的时候，我了解到了很多东西。”梅西告诉《世界体育报》。

“主席告诉了我们他在公开场合说过的话——他在新闻发布会上说过的话。当时是什么情况，发生了什么事，我不能再说什么了。正如你知道他所说的一切，他私下里也对队长们说了同样的话。”

“发生这样的事情很奇怪，但他们也说会有证据的。我们将不得不等待，看看这是不是真的。我们不能说太多，我们将等着看这一切会发生什么。我真的认为这是一个奇怪的话题。”

梅西从他的家乡阿根廷罗萨里奥搬到巴塞罗那的时候只有13岁。在诺坎普待了20年之后，这名攻击手仍然很开心，尽管他仍然想念自己的出生地。

“我爱巴塞罗那，但我也很想念罗萨里奥。”当被问及他的家庭生活时，这位32岁的球员补充道：“这是我的家，我在这里待的时间比在阿根廷还长。

“我喜欢巴塞罗那，我住在Castelldefels，我非常喜欢这里的生活。”