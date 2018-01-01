波胖开玩笑：列维主席嫉妒又担心我会离开热刺

托特纳姆热刺主教练仍然与前往与 曼联或者皇马联系在一起.。

波切蒂诺周四在热刺谈到自己的未来时情绪很好，他开玩笑说，俱乐部主席列维“担心”他会离开。

热刺主帅带领他的球队在周三诺坎普1：1战平巴塞罗那晋级欧冠淘汰赛阶段，同时他们目前在英超联赛排名第三。

据说曼联和皇家马德里曾经考虑过接触波切蒂诺，但是这位46岁的主帅在5月与热刺签下了一份新的长期合同。

阿根廷人在周六主场对阵伯恩利的比赛前接受记者采访，当被问及自己的未来时，他给出了一个轻松的回答，暗示列维“嫉妒”他与其他俱乐部联系在一起。

“丹尼尔没有笑。”波切蒂诺说。

“我知道这很无聊，但他可能很担心，他很担心。这是正常的。对丹尼尔来说，听到这些历史当然不是件好事。

“我必须让他放心吗?”不。就像足球一样，当体育主管或俱乐部主席说“不，主教练会来这里，我们信任他”，下一场比赛(他)就出局了。如果你重申某事，那是因为你在想不同的事情。

“他很担心，因为他嫉妒我!”

波切蒂诺也呼吁热刺球迷支持利维，并说他“遭受了很多”，因为俱乐部一直在为他们的新球场做准备。

据说热刺主席已经厌倦了工作，前南安普敦主教练波切蒂诺认为他在幕后为球队所做的努力应该得到极大的赞扬。

波切蒂诺补充说:“主席遭受了很多痛苦。

“他工作太累了。”过去的几个月里，他没有睡觉，因为他正在努力交付体育场。他试图让每个人都开心，但这是一个庞大的项目。我认为人们没有意识到这个项目的重要性，也没有意识到管理所有事情有多难。”

“每个人都很失望，因为我们还没在新场馆比赛，但是当我们搬到那里的时候，每个人都会意识到这个项目有多大，设备有多好。”

“这就是为什么我认为他需要感受到球迷和俱乐部的爱。他工作很努力。留下一些不朽的遗产来说太难了。我觉得那太棒了。”

除了伯恩利，热刺还将在新年前与埃弗顿、伯恩茅斯和狼队交手，下周还将与阿森纳进行联赛杯的四分之一决赛。