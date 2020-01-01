波耶特：带回兰帕德是完美决定 穆帅三年无冠会让我惊讶

这位蓝军名宿谈到了切尔西任命兰帕德为主帅的决定，并表示如果穆里尼奥无法在三年内带领热刺夺冠，自己会很惊讶。

据古斯塔沃·波耶特表示，将弗兰克·兰帕德和乔迪·莫里斯带回切尔西是促进俱乐部青年发展的“完美决定”。

切尔西前中场球员回归，分别担任蓝军的主帅与助理教练加上俱乐部在2019-20赛季开始时遭遇的转会禁令，改变了切尔西青训新星们的未来。

切尔西曾耗费巨资签下过诸多年轻球员，并将他们外租，但现在波耶特在斯坦福桥看到了不同的景象。

其他球队

“你可以每赛季都让一位青训球员进入一线队，但你也会不断从其他地方买人。”波耶特告诉Stats Perform。

“每个俱乐部有不同的引进新球员的方式，我相信这没有什么对错之分，因为他们由不同的人负责，有不同的工作方式。”

“而在切尔西，很多年以来，俱乐部都是通过大肆引援来提高表现，而因为转会禁令的关系，这一切需要被改变。”

“在这么多年以来，切尔西青训的球员终于得到了为一线队效力的机会。”

“最重要的是，俱乐部做出了伟大、坚定和完美的决定，把兰帕德带回来，得到了球迷的支持。”

“还有他的助手，很多人都不谈论的乔迪·莫里斯，在他和弗兰克·兰帕德去德比郡之前，他一直是这些孩子的教练。”

“作为一名切尔西球员，有兰帕德这样的人在你面前，有机会证明孩子们足够优秀，可以为切尔西效力，我认为这种联系是完美的。”

波耶特相信切尔西获得欧冠席位被认为是理所当然的日子已经一去不复返了，在新型冠状病毒疫情导致英超停摆前，蓝军暂列英超第四名。

他补充道:“他们正在努力以一个好的方式结束这个赛季，并进入下赛季的欧冠赛场，这将是一个伟大的成就。”

“因为这家俱乐部是切尔西，人们就会认为你原本就应该获得欧冠资格，但就像我之前说的，我们依赖于球队的阵容。”

“我们有年轻的球员，通常情况下，和年轻球员一起赢得奖杯是非常非常困难的，不是不可能的，但和有一定年龄的球员在一起相比，会更困难。”

“所以，有机会参加明年的欧洲赛事对切尔西来说将是一个巨大的成就。”

“这些孩子将能够达到另一个水平，因为你面对的对手越多，你就会变得越好。如果你做得不够好，那么你就会出局，这会让你进步得很快。”

尽管转会禁令在今年一月转会期之前就已经被推翻，但实际上蓝军并没有在这个转会期签下任何球员，而且未雨绸缪，提前为下赛季签下了阿贾克斯球星齐耶赫。波耶特对蓝军的这一行为感到惊讶，但他也表达了自己对齐耶赫实力的认可。

“齐耶赫是一位非常出色的球员，但我有点困惑，切尔西没有在一月份引进任何球员，而是在最后阶段宣布签下了齐耶赫，当时我认为这有点不正常。”

“这并不是在质疑切尔西做法的对与错，我认为他们确实得到了一位能力出众的球员，我相信球迷们会喜欢看他踢球。”

“不过很显然，摩洛哥人在来到切尔西以后可能需要一定时间来适应新的生活与联赛，我相信他们拿出优秀的表现，他的技术能力很出色，也很有天赋，在比赛中能够为球队创造出好的进球机会。”

除了切尔西本身，这位蓝军名宿还谈到了球队功勋、正在执教热刺的穆里尼奥，他认为如果葡萄牙教头无法在三年内带领“白百合”赢得奖杯，自己会很惊讶。

“你很难说热刺解雇波切蒂诺的决定对错与否，因为你不知道他们的管理层的想法。不过从我个人的角度来看。波切蒂诺在热刺度过了5年的辉煌时光，他带领热刺进入过欧冠决赛。”

“不过热刺最后选择了做出改变，他们邀请穆里尼奥前来执教，而他是一位能率领球队赢得冠军的教练，这也是热刺球迷想要的。不过目前，我还无法评论穆帅在热刺的工作。”

“再给他三年时间，如果到时候他还没能带领热刺拿到冠军，我会感到很惊讶。”