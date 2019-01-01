波耶特呼吁蓝军留下萨里：第一个赛季成绩不错

前蓝军中场格斯·波耶特赞扬了意大利人在英超的首秀表现，认为他值得再执教一年。

格斯·波耶特希望切尔西能够留住萨里，但是他承认后者可能已经决定和尤文图斯一起回到意大利。

这位60岁的战术家去年夏天被征召到斯坦福桥接替孔蒂的位置，此前他在那不勒斯的意甲联赛中取得了三年的成功。

意大利人带领蓝军取得了联赛第三的成绩，并在欧联杯中获得了他执教生涯中的第一座奖杯。

尽管萨里在英格兰的第一年表现很好，但他偏爱的踢球风格和固执的选择偏好在某些方面还是招致了批评，自圣诞节以来，有关他退出的传言一直不绝口。

切尔西主教练已经承认想念在意大利的生活，他有望在今年夏天接替阿莱格里在尤文图斯的位置。

但在1997年至2001年间在斯坦福桥踢球的波耶特希望萨里能留在西伦敦，尽管他可能已经“受够了”英格兰足球。

“对我来说，萨里做得很好。”波耶特告诉talkSport。

“我知道我们在赛季初谈过足球的风格，谈过萨里足球，谈了很多很多。”

“但最终，他以第三名的成绩落后于英超两支最好的球队很多年，他赢得了欧罗巴联赛冠军，并进入了联赛杯决赛，但他们在点球大战中输掉了比赛。所以没那么糟。”

“我不确定是切尔西想让他离开，还是他自己想离开。

“在我看来，他已经受够了人们对他所做的工作的批评，事实上，他就是那个想离开的人。”

“我？我想要萨里留下来。鉴于他们的成绩，我认为让他再干一年是个不错的选择。但我觉得是他受够了。不过我希望事实不是这样。”

在普莱德公园度过了一个令人印象深刻的处子赛季的切尔西传奇人物，现任德比郡主帅弗兰克·兰帕德被认为将回到他的老东家，一旦萨里刚离开的话。

波耶特敦促他的前队友在得到这份工作后要用双手抓住机会，并补充说：“我认为这是一份很好的工作，如果他有机会，弗兰克必须抓住它。”

“这是一个难得的机会，也是一个不错的选择。他了解俱乐部，他了解俱乐部内部的政治，他知道你需要一种不同的踢球方式。”