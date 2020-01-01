波尔图主席透露卡西利亚斯已经结束球员生涯

这位经验丰富的门将即将挂起手套，因为他想要在球场外制造影响。

据波尔图俱乐部主席豪尔赫·努诺·平托·达·科斯塔透露，伊克尔·卡西利亚斯宣布竞选皇家西班牙足球联合会主席后，准备退役。

去年5月，卡西利亚斯在与波尔图的训练中突发心脏病，尽管此后他就再也没有参加过比赛，但这位38岁的老将从未宣布过退役，尽管他在7月份加入了波尔图的教练组。

他当时入选了波尔图2019-2020赛季的大名单，但是周一他在宣布竞选西班牙足协主席后让人们强烈认为他即将退役。

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尽管卡西利亚斯本人并没有公开谈论这件事，但是平托·达·科斯塔声称卡西利亚斯告诉他，他的球员生涯已经结束了，因为他看起来要和现任西班牙足协主席路易斯·鲁比亚莱斯竞争了。

“我很高兴。卡西利亚斯的态度深深打动了我，因为在宣布参选之前，他特意来到波尔图与我共进午餐，告诉我他将做出决定，结束自己的职业生涯。”

“他有一个杰出的职业生涯，他只在两家俱乐部效力过，我们知道他心中有两家俱乐部。”

卡西利亚斯代表西班牙出场167次，并作为队长带领西班牙在2010年世界杯、2008年和2012年的欧洲杯上取得成功。

他也被认为是皇家马德里历史上最杰出的球员之一，在2015年加盟波尔图之前，他只代表过皇马比赛。