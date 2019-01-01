波尔图主帅恭维红军 红军主帅和队长拒绝毒奶

詹姆斯·米尔纳表示，利物浦必须赢得一些东西，才能达到波尔图主教练康西卡奥所说的“世界上最好的球队”的水平。

利物浦在周三的欧冠四分之一决赛第二回合比赛中以2-0领先，波尔图主帅康西卡奥在赛前表示，他是尤尔根·克洛普的球队的球迷。

“利物浦就是我对足球的看法，”康西卡奥说：“我喜欢利物浦的活力，他们的比赛模式。我喜欢他们在有球和无球状态下的方式——就像我看待足球一样。在我看来，在很多这样的时刻，他们是世界上最好的球队。”

当被问及康西卡奥的评价时，米尔纳对这一评价表示赞赏，但他说利物浦还没有达到这一评价。

米尔纳说:“这是一个很好的赞美，我们在一段时间内踢得很好，就能得到这样的赞美。但要做到这一点，你必须赢得奖杯，而这是我们还没有做到的，也是我们本赛季正在努力做到的。”

当克洛普被问到同样的问题时，他的反应有点困惑。

“他什么时候说的?”克洛普问道：“他说我们是世界上最好的球队?好的。有时候我们真的很好，这是真的。希望我们能再展示一次。这是一种赞美，但我们知道我们明天有一件很重要的工作要做。到目前为止，这是一个非常积极的赛季，但我们来这里不是为了庆祝我们的处境，我们来这里是为了进入下一轮。我们必须打得非常努力，因为到目前为止他们已经赢了所有的主场比赛。这和我们现在的赛季有多好无关。这是我们在赛季末才可以考虑的事情。”

利物浦将连续两个赛季做客波尔图，去年他们在十六强淘汰赛中击败了葡萄牙冠军，但是克洛普和米尔纳都认为那场5-0的胜利意义不大。

“我不喜欢上一场比赛，因为它真的很奇怪，”克洛普说：“直到我们2-0领先，这是一场完全开放的比赛——你不会记得这样的事情。波尔图是一支非常优秀的球队，我们明天必须再次表现出色。我们必须发挥我们的极限，并尝试通过一些办法过关。”

米尔纳表示同意:“去年的结果有点不真实。他们有机会，我们的反击非常冷静。当我们抽签结果出来的时候，媒体上说这对利物浦来说是一场轻松的对决，如果我是波尔图的球员，我会认为这是非常无礼的。我们知道这有多难：一个进球就能改变整个复杂的战局。”