波多尔斯基谈枪手新时代：阿森纳在阿尔特塔手下更团结

这位德国前锋在2012年到2015年期间在酋长球场度过了三年，他有理由对新的教练团队感到乐观。

卢卡斯·波多尔斯基说，在米克尔·阿尔特塔的指导下，阿森纳看起来更像一支“完整的球队”，枪手们在埃梅里的统治下迷失了方向。

跟随温格的脚步对于一个在北伦敦的西班牙战术家来说从来都不是一件容易的事情。埃梅里是在经历了18个月的煎熬后才发现这一点的。

在他离开过，他的西班牙同胞拿起了阿森纳的教鞭，这位前枪手名宿被认为有能力带领球队走向复苏。

其他球队

在他的指导下，阿森纳看起来更加坚定，再次有了稳定的发挥，而波多尔斯基相信来自教练席的更清晰的信息将使那些在场上的球员受益。

这位前枪手前锋在接受阿迪达斯的YouTube频道采访时谈到了阿尔特塔的进步:“是的，我明白了，就像你解释的那样，水平的提高取决于奔跑和战斗的精神。

“你可以看到，现在球队在球场上更像是一个整体，也得到了球迷的支持。”

“有了这样的潜力，我们必须每年都进入欧冠，为冠军而战，年年如此。我们得花钱投入，然后阿尔特塔才能带着他的球队在下赛季有出色表现。”

世界杯冠军波多尔斯基在2012年至2015年期间为阿森纳效力了三年，攻入31粒进球，最近讨论刚刚回到欧洲赛场，加盟了土超球队安塔利亚体育，他对自己在英格兰的时光仍然有着美好的回忆。

这位34岁的球员补充道:“我认为我在阿森纳度过了近三年的美好时光，因为对我来说，与俱乐部、城市和俱乐部里的人保持联系总是很重要的。”

“因为你在那里，你签合同，你赚钱，但对我来说，无论我在哪里踢球，与工作人员、球迷和城市的一切联系总是很重要。”

“我之所以这么做，是因为球场上的足球远不只是90分钟那么简单。”

“我当然喜欢伦敦。这是一种不同的文化，我去过不同的国家。但我很喜欢伦敦，那里真的很不错。”

“这是我第一次离开德国，之前我只去过科隆和慕尼黑。这是我的第一次远离祖国，我真的很喜欢。这是我第一次不得不说英语，不得不在马路的另一边开车!”

“我在阿森纳踢球的时候，很开心。当然到最后，我无法上场踢球，但总有一些原因，也许是我自己，也许是教练，也许是其他什么，不过我真的很享受在那里的时光。”

“这是一家特别的俱乐部，为这样一个特别的俱乐部踢球总是让人充满动力和特别的东西。”